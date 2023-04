FBI bắt giữ Jack Teixeira: kẻ rò rỉ tin tức tình báo tuyệt mật cũa Hoa Kỳ, ra công chúng.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ tư ngày 13 tháng 4, cơ quan cảnh sát liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt giữ một nghi can có liên quan đến việc rò rỉ những bản tin tình báo tuyệt mật của bộ quốc phòng Mỹ ra công chúng.

Những bản tin tuyệt mật nói về những tin tức về cuộc chiến ở Ukraine, về những tương quan lực lượng giữa quân Nga và quân lực Ukraine, cùng những tin tức tình báo khác về Trung quốc, về Nam Hàn.. cùng nhiều quốc gia khác.

Những tin tức tình báo bị rò rỉ ra ngoài, có thể gây những thiệt hại to lớn cho việc thâu thập tin tức tình báo của quân lực Mỹ: các điệp viên nằm vùng có thể bị bắt giữ cũng như các dự định phản công của quân lực Ukraine có thể phải sửa đổi lại vì quân Nga đã biết?

Đây là vụ rò rỉ tin tức tình báo lớn nhất ỡ Mỹ trong vòng 10 năm qua, sau vụ rò rỉ Wiki Leaks vào năm 2013.

Nghi can là anh Jack Teixeira năm nay 21 tuổi, là vệ binh quốc gia binh chủng không quân trong quân lực Mỹ, và làm việc trong ngành tình báo tại trung tâm vệ binh không quân tại tiểu bang Massachusetts.

Tuy chỉ là một nhân viên cấp thấp trong ngành tình báo, nhưng nghi can Teixeira này lại có thể vào xem được những bản tin tình báo tuyệt mật.

Lợi dụng cơ hội này, theo lời buộc tội của ông bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ, nghi can Teixeira đã đăng những bản tin tình báo lên mạng từ nhiều tháng trước.

Nghi can Teixeira được mô tả là một thanh niên trẻ, có sức lôi cuốn, và là người yêu thiên nhiên, sùng đạo, thích bắn súng và đua xe hơi.

Nghi can đã gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia, binh chủng không quân vào tháng 9 năm 2019, và có nhiệm vụ ” duy trì cơ sở hạ tầng cơ bản của “mạng lưới liên lạc toàn cầu, rộng lớn” của Lực lượng Không quân Mỹ”

Báo The Times và các phương tiện truyền thông khác của Hoa Kỳ cũng đã xác định Teixeira là người đứng đầu một nhóm trò chuyện trên mạng Discord, nơi các tài liệu mật bị rò rỉ lần đầu tiên xuất hiện.

Báo Washington Post trước đây đã đưa tin rằng nhóm trực tuyến được thành lập vào năm 2020, trong bối cảnh đại dịch do vi-rút corona gây ra.

Nhóm trò chuyện này , bao gồm khoảng hai chục thanh niên, thân thiết với nhau vì cùng có những ưa thích về súng, quân trang và tôn giáo.

Các thành viên chỉ được nhận giới hạn vào nhóm này và phải có người trong nhóm giới thiệu.

Một thành viên cho biết: “Tất cả chúng tôi trở nên rất thân thiết với nhau, giống như một gia đình gắn bó chặt chẽ… Chúng tôi nương tựa vào nhau”.

Trung tâm của nhóm này là nghi canTeixeira, người mà các thành viên gọi là OG.

Teixeira được nhiều người ngưỡng mộ vì sự dũng cảm của anh ấy, với các thành viên nói rằng anh ấy sẽ đăng video quay cảnh mình ở trường bắn, trong đó có một video anh ấy thốt ra những lời nói bài bác về chủng tộc và bài Do Thái trước khi nổ súng.

Nghi can Teixeira bắt đầu đăng những gì dường như là bản sao được viết lại của thông tin mật mà anh ta nói là đã lấy dễ dàng thông qua công việc của anh ta.

Những tin tức tình báo được công bố có thể gây nguy hại cho các điệp viên Hoa Kỳ, nằm vùng trong các cơ quan công quyền của các quốc gia như Nga, Trung Quốc, cũng như gây những nguy hại cho các quốc gia đồng minh mà đặc biệt là xứ Ukraine.