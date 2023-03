FBI trao giải thưởng 50 ngàn Mỹ Kim cho việc tìm ra 4 người Mỹ bị bắt cóc

Brownsville, Texas: Theo những công bố hôm thứ hai ngày 6 tháng 3, cơ quan cảnh sát liên bang Hoa Kỳ FBI đã trao giải thưởng $50,000 cho việc tìm kiếm lại 4 người Mỹ bị băng đảng Mễ bắt cóc ngay ở biên giới Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ.

4 người Mỹ này đi trên một chiếc xe van từ thành phố Brownsville, tiểu bang Texas, qua biên giới Mễ với những hẹn về y khoa và một người trong số 4 người này có hẹn với một y viện Mễ, để được giải phẩu thẩm mỹ.

Ngay sau khi qua biên giới, thì một toán băng đảng võ trang, đã nổ súng uy hiếp những người này, và bắt họ đưa lên một chiếc xe khác, chở đi mất.

Theo những tin tức loan báo thì một người Mễ vô tội, đã chết vì đạn lạc trong cuộc bắt cóc này.

Theo lời tổng thống Mễ Tây Cơ, thì những người Mỹ qua Mễ mua thuốc men, đã bị bắt cóc, và chính quyền Mễ đang mở cuộc điều tra tìm kiếm những người bị bắt cóc.

Lực lượng cảnh sát liên bang FBI đã trực tiếp mở cuộc điều tra, phối hợp với lực lượng an ninh xứ Mễ.

Cơ quan an ninh đã không tiết lộ thêm những chi tiết của cuộc bắt cóc, cũng như không công bố danh tính của những nạn nhân.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã khuyến cáo cư dân Mỹ không nên qua tỉnh Tamaulipas của xứ Mễ, nơi vừa xảy ra vu bắt cóc, vì những bạo động, giết người của các băng đảng tội ác Mễ trong khu vực này.

Theo bộ ngoại giao Mỹ thì có những nhóm băng đảng đã bắt cóc người và đòi tiền chuộc đã xảy ra ở tỉnh Tamaulipas này.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 7 tháng 3, thì các giới chức an ninh đã tìm ra 4 người Mỹ bị bắt cóc này, tại một y viện ở thị trấn Matamoros, Mễ Tây Cơ.

Cũng theo các giới chức an ninh thì 2 trong số 4 người này đã chết.

Theo giới chức an ninh thì băng đảng ma túy Mễ đã bắt cóc 4 người này, vì lầm tưởng họ là những người Haiti, chuyên nghề chuyên chở lén lút ma túy?