Gần 600 ngàn cư dân tỉnh bang Ontario, đã phải sống nhờ vào ngân hàng thực phẩm từ thiện

Toronto:Theo bản tường trình của tổ chức Feed Ontario phổ biến hôm thứ ba ngày 29 tháng 11, thì số người sử dụng các ngân hàng thực phẩm từ thiện ở tỉnh bang Ontario đã gia tăng mạnh trong năm qua. Bản tường trình về tình trạng đói kém của cư dân trong tỉnh bang Ontario có tên là ” The Deepening Cracks in Ontario’s Economic Foundation” cho biết là trong vòng 1 năm qua, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, có 587 ngàn cư dân ở tỉnh bang Ontario, gồm cả người lớn và trẻ em đã sử dụng những hệ thống ngân hàng thực phẩm từ thiện ở tỉnh bang Ontario.

Con số 587 ngàn người này đã đến lấy thực phẩm ở các ngân hàng thực phẩm từ thiện 4.3 triệu lần trong vòng 1 năm: con số kỷ lục mới và gia tăng 42 phần trăm so với năm 2019.

Số người ở tỉnh bang Ontario dùng các ngân hàng thực phẩm từ thiện, tiếp tục tăng cao hàng năm trong vòng 6 năm qua, cho thấy số cư dân trong tỉnh bang Ontario, gặp khó khăn trong việc nuôi sống gia đình, ngày một tăng.

Tình hình năm nay 2022 còn tồi tệ hơn, vì mức lạm phát đã gia tăng lên đến mức cao nhất trong vòng 40 năm qua.

Bà Carolyn Stewart, chủ tịch điều hành của tổ chức Feed Ontario đã lên tiếng kêu gọi chính quyền tỉnh bang Ontario, nên gia tăng những biện pháp giúp đỡ những người nghèo như là xây cất thêm các chúng cư cho những người kém lợi tức, gia tăng những chương trình trợ cấp xã hội…

Bà Stewart cũng cho biết là 30 phần trăm những người sử dụng ngân hàng thực phẩm từ thiện ở tỉnh bang Ontario trong năm qua là những trẻ em dưới 18 tuổi.

Những người sữ dụng các ngân hàng từ thiện nói những lý do họ phải đến xin thực phẩm là giá mướn nhà cao, lương thấp và làm không đủ giờ để có thể kiếm đủ tiền nuôi thân và nuôi gia đình.