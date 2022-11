Giá mướn của các căn condos trong vùng đại thủ phủ Toronto tiếp tục gia tăng

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc vùng Toronto, TRREB, phổ biến hôm thứ sáu ngày 28 tháng 10 thì giá mướn nhà ở thành phố Toronto tiếp tục gia tăng.

Theo bản công bố thì giá mướn một căn condos 1 phòng ngủ ở thành phố Toronto trong tháng 9 vừa qua, gia tăng 20 phần trăm trong vòng 1 năm.

Giá mướn trung bình 1 căn condos 1 phòng ngủ ở thành phố Toronto hiện nay là $2, 481 một tháng, so với góa $2,061 một tháng trong cùng thời gian vào năm ngoái.

Trong khi giá mướn những căn condos 2 phòng ngủ hiện nay là $3,184 một tháng: gia tăng 14.5 phần trăm trong vòng 1 năm.

Giá mướn nhà ở thành phố Toronto có thể sẽ không giảm, khi số căn condos tung ra thị trường hiện nay đã giảm 25.6 phần trăm so với cùng thời gian năm ngoái.

Theo nhận định của ông Kevin Crigger, chủ tịch hội đồng địa ốc vùng Toronto thì số di dân đến chọn Toronto làm nơi cư ngụ ngày một gia tăng, cộng thêm số sinh viên ngoại quốc đến du học, những di dân có giấy làm việc tạm thời.. đã khiến nhu cầu cần nhà ở trong thành phố gia tăng cao.

Ông Crigger cũng tiên đoán là nền kỹ nghệ cho mướn nhà ở Toronto sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai, có nghĩa là giá mướn nhà có thể còn gia tăng cao hơn nữa?

Ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản 6 lần trong năm nay, từ mức 0.25 phần trăm lên đến 3.75 phần trăm, khiến cho việc mua nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto trở nên khó khăn hơn.

Tỷ lệ nhà trống không có người mướn hiện nay ở Torontpo là 1.9 phần trăm, so với tỷ lệ nhà trống 5 phần trăm trong hai năm đại dịch covid.