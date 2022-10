Giá mướn nhà đắt đỏ ở thành phố New York

New York: Trước thời đại dịch cocid, một trong những nơi có giá nhà mướn cao nhất thế giới, là thành phố New York.

Thời hậu đại dịch, giá mướn nhà còn tiếp tục gia tăng cao hơn nữa, khi giá nhà bán gia tăng quá cao cũng như sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà, khiến nhiều người không có khả năng mua nhà, phải đi mướn.

Theo bản tin của đài CNBC vừa phổ biến thì một thanh niên 23 tuổi, đã mướn 1 phòng trọ mà diện tích chỉ bằng 1 chỗ đậu xe, với giá $1,100 một tháng.

Người thanh niên này tên là Verhaeg đã thuê 1 căn phòng chật hẹp, không cửa sổ, rộng 95 bộ vuông (8.8 mét vuông) , mà chiều dài căn phòng là 4.8 mét và chiều rộng là 2.4 mét, bằng một chỗ đậu xe.

Căn phòng ở trong 1 căn nhà cho mướn 3 tầng ở thành phố New York.

Các người mướn phòng phải dùng chung phòng tắm và phòng vệ sinh chung cho mỗi tầng lầu.

Anh Verhaeg phải dùng bếp điện cho việc nấu ăn, đặt trên một cái tủ dùng để chứa thực phẩm.

Anh Verhaeg nói là vì ở trong 1 căn phòng quá chật cho nên anh ta tiết kiệm được tiền vì không có thể mua những thứ đồ dùng cồng kềnh khác.

Anh Verhaeg cho biết là anh ta đã ở trong căn phòng này 2 năm và dự định sẽ chỉ ở thêm 1 năm nữa, trước khi mướn nhà khác.