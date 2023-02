Giá mướn nhà ở thành phố New York lên đến mức cao kỷ lục

New York: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ năm ngày 9 tháng 2, thì giá mướn nhà ỡ khu Manhattan, trong thành phố New York tiếp tục gia tăng cao lên đến những kỷ lục mới.

Giá mướn trung bình một căn chúng cư ở thành phố New York bao gồm cả khu Manhattan, trong tháng giêng năm nay 2023, lên đến 4,097 Mỹ kim một tháng: gia tăng 15 phần trăm trong vòng 1 năm.

Nhưng nếu tính riêng vùng Manhattan thì giá mướn nhà trung bình trong tháng giêng đã lên đến $5,142 một tháng.

Tuy là nền kinh tế Mỹ đã chậm bước tiến và có hàng ngàn những nhân viên làm việc cho các công ty cao kỹ trong thành phố New York bị cho nghỉ việc, nhưng giá mướn nhà ở thành phố New York cũng như ỏ khu Manhattan tiếp tục gia tăng.

Trong khi các công ty cao kỹ cho layoffs nhân viên, thì các công ty thương mại khác cũng như các cơ quan y tế, các thương xá.. vẫn tiếp tục cần người và là lý do chính khiến giá mướn nhà tiếp tục gia tăng.

Giá mướn nhà gia tăng một phần khác vì mức lãi suất nợ nhà tăng cao, nhiều người không có khả năng mua nhà, nên phải tiếp tục đi mướn nhà, trong khi các chi phí duy trì nhà cửa của chủ nhân cũng gia tăng theo mức lạm phát, và họ đã phải gia tăng tiền mướn nhà tính cho các người muốn thuê?

Theo ông Joshua Young, phó chủ tịch công ty đặc trách về việc cho mướn nhà ở New York, Brown Harris Stevens, thì nhiều người có khả năng mua nhà, nhưng kiên nhẫn chờ cho giá nhà sút giảm thêm, và họ có khả năng mướn nhà với giá cao, trong thời gian chờ đợi.

Nhiều chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là giá mướn nhà sẽ không sút giảm trong những tháng sắp tới, một khi nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục phát triển và nhu cầu cần nhân công vẫn gia tăng.