Giá mướn nhà ở thành phố Toronto gia tăng 25 phần trăm

Toronto: Nền kỹ nghệ mua bán nhà cửa ở thành phố Toronto sút giảm trong những tuần qua, vì mức lãi suất nợ nhà gia tăng.

Cùng một lúc những người không mua được nhà sút giảm thì số người muốn mướn nhà tiếp tục gia tăng, mà một phần là làn sóng những di dân đến Canada và những người tỵ nạn Afghanistan, và Ukraine được cấp tốc đưa vào hàng loạt.

Phần lớn những người di dân mới tới đều thích ở trong những thành phố lớn, nơi có nhiều công ăn việc làm.

Chính vì thế giá mướn nhà ở thành phố Toronto tiếp tục gia tăng.

Bản tường trình The GTA August Rent Report do các tổ chức the Bullpen Research & Consulting và the Toronto Rentals.com vừa được công bố hôm thứ hai ngày 29 tháng 8 cho thấy là thành phố Toronto là nơi có giá nhà mướn cao nhất trong vùng đại thủ phủ Toronto và giá mướn trung bình ở thành phố Toronto đã gia tăng gần 25 phần trăm trong vòng 1 năm.

Giá mướn trung bình 1 căn condos 1 phòng ngủ trong tháng 7 ở thành phố Toronto là $2,667 một tháng, so vớ giá $2,512 một tháng trong tháng 6 và $2,142 một tháng trong tháng 7 năm ngoái 2021.

Giá mướn trung bình bao gồm tất cả các loại nhà từ nhà nhà độc lập, nhà townhouse hay condos..

Nếu tính giá mướn nhà trong vùng đại thủ phủ Toronto bao gồm cả các thành phố Mississauga, Vaughan, North York, Scarborough, Etobicoke.. thì giá mướn nhà trong tháng 7 năm nay 2022, gia tăng 20 phần trăm trong vòng 1 năm: giá mướn trung bình trong vùng đại thủ phủ là $2,482 một tháng.

Tuy hiện ở giá cao, nhưng nếu so với giá mướn nhà ở thành phố New York, thì giá mướn ở thành phố Toronto vẫn còn quá rẻ: giá mướn nhà trung bình ở thành phố New York hiện nay là $4,000 một tháng.

Như thế để có thể mướn nhà với giá 4 ngàn Mỹ kim, người mướn phải có lợi tức tối thiểu là 160 ngàn Mỹ kim một năm, trong khi lợi tức trung bình của một người New York chỉ có 67 ngàn Mỹ kim một năm.