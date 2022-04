Giá nhà gia tăng vì có quá nhiều ngưởi đầu cơ mua nhà ngắn hạn

Toronto: Theo những tin tức vừa được sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ tư ngày 13 tháng 4, thì tại nhiều tỉnh bang số người làm chủ nhiều căn nhà cùng 1 lúc lên đến 41 phần trăm: Phần lớn những người này đã bỏ tiền down mua nhiều căn nhà, với hy vọng là họ sẽ bán ngay những cănh nhà này trong một thời gian ngắn để kiếm lợi, khi giá nhà cứ tiếp tục lên vù vù trong những tháng qua.

Người ta ùn ùn mua nhà vì sợ ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất trong những ngày sắp tới.

Theo bản tin của sở Thống Kê Canada tỷ lệ cư dân ở các tỉnh bang Ontario, British Columbia, Nova Scotia và New Brunswick có trên 1 căn nhà , ở mức từ 29 phần trăm lên đến 41 phần trăm trong thời gian từ năm 2019 sang đến 2020.

Như thế có nhiều người mua nhà để bán non kiếm lời hàng trăm ngàn dollars trong vòng vài tháng.

Tuy nhiên trong ngày thứ tư 13 tháng 4, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản lên 1 phần trăm và sẽ còn gia tăng thêm nhiều lần nữa.

Với mức lãi suất nợ nhà sẽ gia tăng trong tương lai, số người muốn mua nhà và có khả năng sẽ sút giảm và những người mua nhà tính bán non, sẽ phải bán với giá không cao như họ muốn: giá nhà cửa đang trên đà xuống thấp ở Canada?