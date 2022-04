Gía nhà ở Canada sút giảm trong tháng 3

Ottawa: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada (CREA) phổ biến hôm thứ ba ngày 19 tháng 4 thì giá nhà trung bình trên toàn Canada cũng như số lượng nhà bán được trong tháng 3 đã sút giảm.

Giá trung bình một căn nhà ( bao gồm tất cả mọi loại nhà) ở Canada trong tháng 4 đã giảm xuống còn ở mức $796,000 so với giá trung bình $816,720 một căn trong tháng 3.

Tưởng cũng nên nói thêm là giá $816,720 trong tháng 3 là giá nhà cao nhất từ trước đến nay ở Canada.

Số lượng nhà bán được trong tháng 3 cũng giảm 5.6 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng hai trước đó.

Theo bà Jill Oudil, chủ tịch hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì tuy thị trường địa ốc vẫn hoạt động mạnh mẽ nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy là mức hoạt động đã giảm.

Tuy giá nhà sút giảm trong tháng 3 năm nay 2022, nhưng nếu so sánh với giá bán ở tháng 3 năm 2021 thì giá nhà ở Canada đã gia tăng 11 phần trăm.

Theo nhận định của hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì riêng trong vùng thủ phủ Toronto, thị trường địa ốc đã có những dấu hiệu sút giảm trong tháng tư này, cũng như có những sút giảm ở vùng thủ phủ Vancouver.

Giá trung bình một căn nhà, bao gồm tất cả loại nhà, ở vùng thủ phủ Vancouver trong tháng 3 vừa qua là 1.29 triệu dollars so với giá $1.32 triệu trong tháng 2 trước đó, và so với giá $1.16 triệu trong tháng 3 năm ngoái 2021.