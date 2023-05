Gía nhà ở Mỹ sút giảm nhiều nhất trong vòng 11 năm qua

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản tin của hiệp hội những nhà địa ốc Hoa Kỳ, NAR, phổ biến trong hôm thứ năm ngày 18 tháng 5, thì giá nhà trung bình ở Mỹ đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng hơn 11 năm qua, khi mức lãi suất nợ nhà gia tăng, làm hư hỏng “giấc mộng Mỹ Quốc” của biết bao nhiêu người.

Trong tháng 4 vừa qua, giá trung bình 1 căn nhà ở Hoa Kỳ xuống còn $388,800.

Giá nhà ở vùng đông bắc và miền trung tây của Hoa Kỳ có gia tăng.

Số lượng nhà bán được trong tháng 4 sút giãm 3.4 phần trăm so với số lượng nhà bán được ở Mỹ trong tháng 3 trước đó.

Số lượng nhà bán được giảm 1 phần 3, so với số lượng nhà bán được ở Mỹ vào đầu năm 2022.

Thị trường địa ốc Mỹ đã gặp những khó khăn lớn nhất, kể từ những năm 1980s cho đến nay, sau kh quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ cho gia tăng mức lãi suất nhiều lần từ mức 0.25 phần trăm lên đến 5 phần trăm.

Mức lãi suất nợ nhà cố định 30 năm ở Mỹ hiện nay là 6.3 phần trăm, so với mức 4.8 phần trăm một năm trước.

Số lượng nhà bán được ở Hoa Kỳ trong tháng 4 năm nay 2023, sút giảm 33 phần trăm, so với số lượng nhà bán được trong tháng giêng năm 2022.

Những người mua cũng kén chọn, tìm mua những căn nhà với giá rẻ.

Theo đài CNBC thì gần đây có hai căn nhà được trưng bảng bán ở thành phố Las Vegas: căn nhà đề bán $395,000 thì có hàng chục người đến xem, trong khi căn nhà đề bán $510,000 thì chẳng có ma nào đến.

Ông Noah Herrera, một chuyên gia địa ốc ở thành phố Las Vegas nói là những căn nhà mà đề bảng bán dưới $400,000 thì có hàng loạt người bỏ giá muốn mua, trong khi những căn nhà có giá trên $500,000 thì có rất ít người chú ý.