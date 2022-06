New York: Theo bản tin của báo Daily Mail phổ biến trong ngày thứ ba 14 tháng 6, thì nền kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ đang trên đà đi xuống, với giá nhà ở nhiều nơi trên đất Mỹ , sút giảm đến 20 phần trăm, so với giá nhà lên đến mức cao nhất trong tháng 2 năm nay 2022.

Giá những căn nhà đắt tiền đã bán thấp hơn giá đề trên bảng đến 400 ngàn Mỹ kim, trong khi giá nhà bán ở các khu nhà trung bình, cũng bán thấp hơn giá đề bảng đến $150,000 theo như những thống kê của Realtor.com

Theo Realtor.com thì giá nhà sút giảm nhiều nhất là giá nhà ở thành phố Toledo, tiểu bang Ohio: sút giảm 18.7 phần trăm. Giá nhà ở thành phố Rochester, tiểu bang New York sút giảm 17 phần trăm. Giá nhà ở thành phố Detroit sút giảm 15.4 phần trăm, sút giảm 13.7 phần trăm ở thành phố Pittsburgh, và ngay cả giá nhà ở thành phố Los Angeles cũng sút giảm 5 phần trăm.

Trong khi giá nhà bán được ở phần lớn các thành phố ở Hoa Kỳ sút giảm, thì giá nhà ở thành phố New York vẫn tiếp tục gia tăng?

Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là giá nhà ở Mỹ có thể còn sút giảm thêm nữa trong những ngày sắp tới, sau khi quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần nữa trong năm nay 2022, để ngăn chận sự gia tăng của mức lạm phát.

Trong thời gian 4 tuần từ tháng 4 qua tháng 5, 19 phần trăm những chủ nhà đăng bảng bán nhà, đã giảm giá sau khi không bán được nhà nhanh chóng.

Nhiều công ty địa ốc Hoa Kỳ cũng bắt đầu cho cắt giảm nhân viên: công ty địa ốc Redfin cắt giảm 8 phần trăm nhân viên, trong khi công ty Compass cắt giảm 10 phần trăm số nhân viên.