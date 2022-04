Gia tăng tiền thưởng lên $250,000, cảnh sát bắt giữ được nghi can đứng đầu danh sách bị truy nã ở Canada.

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 26 tháng 4, các cơ quan an ninh Canada đã cho công bố danh sách 25 nghi can đang bị truy nã gắt gao. Đồng thời cơ quan an ninh cũng gia tăng số tiền thưởng cho ai cung cấp tin tức để bắt giữ được nghi can đứng đầu bảng.

Cảnh sát đã gia tăng số tiền thưởng cho việc truy tầm nghi can Craig MacDonald lên đến $250,000, và ngay sau đó vài giờ có người điềm chỉ và nhân viên an ninh đã bắt giữ được nghi can MacDonald này.

Theo bản cáo trạng thì vào ngày 13 tháng 10 năm 2021, nghi can Avilaziz Mohamed 32 tuổi, đã có những cãi vã với một người đàn ông khác, khi cả hai đang xem trực tiếp truyền hình trận tranh tài của đội Toronto Maple Leafs tại một tiệm Boston Pizza trong khu vực đường Cinemart Drive và Milner Avenue trong vùng Scarborough.

Nghi can Mohamed đã chờ cho nạn nhân đi ra ngoài sân đậu xe và bắn chết người này.

Nghi can Mohamed bị bắt giữ và sẽ phải ra tòa với tội danh giết người ở cấp độ 1