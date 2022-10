Giá thực phẩm ở Canada tiếp tục gia tăng, nhất là dầu ăn

Toronto: Một chuyến đi chợ của các bà nội trợ Canada trong những ngày cuối tháng 10 là một chuyến đi với những lo lắng, suy thoái về tâm thần.

Những bà nội trợ lo lắng vì giá cả mọi thứ đều leo thang và các bà này không biết là họ có đủ tiền mua thực phẩm cho toàn gia, nhất là trường hợp của những gia đình nghèo.

Theo sở thống kê Canada, một trong những thứ nhu yếu phẩm tăng giá cao nhất là dầu ăn ( vegetable oil)

Theo sở thống kê Canada thì trong thời gian 1 năm từ tháng 8 năm 2021 cho đến tháng 8 năm 2022, một bình dầu ăn 3 lít có giá gia tăng từ mức $8.45 lên đến $12.01.

Theo ông Johny Esposito, chủ nhân của hệ thống tiệm tạp hóa Esposito ở thành phố Montreal, thì tuy giá dầu ăn gia tăng, nhưng người mua vẫn phải mua, dù có lên tiếng than phiền, vì dầu ăn là thứ cần thiết cho việc nấu nướng: nấu ăn cần dầu cũng như xe hơi cần xăng.

Cũng theo sở thống kê Canada thì giá thực phẩm gia tăng 11.4 phần trăm trong 1 năm, tính đến tháng 9 vừa qua.

Nhiều dư luận cho là chủ nhân các đại siêu thị, đã lợi dụng tình trạng lạm phát gia tăng, để cho gia tăng giá cả kiếm thêm lợi nhuận.

Vì những chỉ trích này, nhiều đại siêu thị như siêu thị Loblaws cho biết là siêu thị này sẽ không tăng giá 1,500 món hàng “không tên” do siêu thị này sản xuất, gồm cả dầu ăn, cho đến đầu năm tới 2023.

Theo viện nghiên cứu về thực phẩm thế giới, the International Food Policy Research Institute, thì giá thực phẩm gia tăng vì cuộc chiến Ukraine, vì nạn hạn hán, vì bão tố cuồng phong và vì thiếu người làm việc sau đại dịch.