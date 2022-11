Giá trung bình 1 căn nhà ở Canada sút giảm $170,000 kể từ tháng 2 năm nay 2022.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 15 tháng 10 của hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì giá nhà ở Canada tiếp tục sút giảm, sau khi đã gia tăng lên đến mức cao kỷ lục vào tháng 2 năm nay 2022.

Trong tháng 10, giá nhà ở Canada sút giảm thêm 1.2 phần trăm, so với giá nhà trong tháng 9 ,

Giá nhà hiện tại ở Canada hiện tại là $644,643, sút giảm $170,000 so với giá $816,720 vào tháng 2 năm nay 2022..

Như thế giá nhà ở Canada đã sút giảm khoảng 10 phần trăm, so với giá nhà ở mức kỷ lục vào tháng 2.

Theo ông Shaun Cathcart, kinh tế gia thâm niên của hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì số nhà bán được trong tháng 10 gia tăng 1.3 phần trăm so với tháng 9 trước đó, cho thấy là nền kỹ nghệ địa ốc Canada đang có dấu hiệu phục hồi.

Trong những tháng qua, nền kỹ nghệ địa ốc Canada đã lâm vào tình trạng suy thoái vì mức lãi suất nợ nhà gia tăng, giá nhà tăng cao, đã khiến cho nhiều người không có khả năng mua nhà như trước.

Cũng theo kinh tế gia Shaun Cathcart thì ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ không cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần nữa, và sẽ giúp cho người mua không lo lắng về mức lãi suất nợ nhà tiếp tục gia tăng cao trong tương lai, sẽ giúp cho sự phục hồi lại nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada ?

Trả lời trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CTV hôm thứ hai ngày 14 tháng 11, ông Tiff Macklem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada nói là mức lãi suất căn bản sẽ còn gia tăng, nhưng sắp lên đến mức mà ngân hàng trung ương mong muốn.

Các chuyên gia tài chánh là trong tháng 12 sắp tới, ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm và sẽ ngưng không gia tăng thêm nữa trong năm 2023?