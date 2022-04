Giá vé máy bay gia tăng 20 phần trăm

New York: Cùng một lúc với nhu cầu du lịch gia tăng là giá xăng dầu cũng tăng vượt mức, khiến cho giá vé máy bay cũng phải gia tăng theo.

Theo bản chỉ số the Adobe Digital Economy Index thì trong tháng 3 vừa qua, cư dân Hoa Kỳ đã bỏ ra 8.8 tỷ Mỹ kim mua vé máy bay trên các đường bay nội địa: gia tăng 28 phần trăm so với trị giá của số vé máy bay bán ra trong tháng 3 năm 2019.

Những cư dân Mỹ cũng như cư dân của phần lớn các quốc gia khác trên thế giới đã ào ào đi du lịch, sau bao nhiêu tháng bị phong tỏa tại gia.

Giá vé máy bay ở Hoa Kỳ đã tăng giá thêm 20 phần trăm sau thời đại dịch, nhưng cũng không ngăn cản bớt được số người đi du lịch bằng đường hàng không.