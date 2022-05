New York: Trong thời hậu đại dịch mọi thứ đều tăng giá, trong khi mức lạm phát ở Canada trong tháng 4 vừa qua đã ở mức 6.8 phần trăm: mức lạm phát cao nhất ở Canada trong vòng 30 năm qua.

Một trong những dịch vụ mà giá cả còn gia tăng cao hơn mức lạm phát là giá vé phi cơ của các hãng hàng không Mỹ.

Theo chỉ số the Consumer Price Index vừa được phổ biến hôm thứ tư ngày 18 tháng 5, thì chỉ số tiêu thụ của giá vé phi cơ ở Mỹ gia tăng 25 phần trăm: mức gia tăng cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên cho dù có những gia tăng, số hành khách sử dụng các đường bay của các hãng hàng không Mỹ tiếp tục gia tăng.

Theo bản thống kê của ngân hàng Bank of America thì số thương vụ của các hãng hàng không Mỹ cũng như các công ty du lịch môi giới bán vé máy bay, đã gia tăng 60 phần trăm trong vòng 1 năm, trong khi mức lạm phát ở Hoa Kỳ đã lên đến mức cao nhất trong vòng 40 năm qua.

Sau hai năm bị phong tỏa tại gia vì đại dịch, số người muốn đi du lịch đã tăng vọt và các hãng hàng không đã không có đủ nhân viên cũng như máy bay, để cung ứng cho nhu cầu số hành khách gia tăng.

Theo tin của đài CNN thì một hành khách là bà Desiree Anderson vừa mua vé hai chiều: đi và về, từ thành phố Los Angeles đến Philadelphia với giá $685, mà trong những tháng trước, giá vé này chỉ ở mức $320, tăng hơn gấp đôi.

Nhiều hành khách cũng cho biết với giá vé máy bay gia tăng, họ sẽ phải cắt giảm những chuyến du lịch mà họ đã dự định từ trước.