Giá xăng có thể lên trở lại $2 một lít?

Toronto: Trong những ngày đầu năm 2023, giá xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto ở mức $1.42 một lít.

Trong năm 2022, giá xăng đã lên xuống đến những mức kỷ lục, sau khi có những biến động về chính trị xảy ra trên thế giới, vì cuộc chiến ở Ukraine cũng như những cắt giảm số lượng xăng dầu tung ra thị trường của các quốc gia trong khối những quốc gia sản xuất dầu hỏa OPEC.

Trong tháng 6 năm ngoái 2022, giá xăng ở Canada đã lên đến mức cao kỷ lục là $2.15 một lít, và giảm dần cho đến mức $1.33 một lít trong tháng 12.

Theo nhận định của ông Dan McTeague, chủ tịch tổ chức tham vấn dầu khí The Canadians for Afforable Energy thì giá xăng trong năm nay 2023, có thể lên trỡ lại đến mức $2 một lít?

Ông McTeague cũng tiên đoán là giá xăng sẽ bắt đầu gia tăng trở lại vào cuối tháng giêng này?

Ông McTeague tiên đoán là giá xăng sẽ gia tăng lên $1.50 một lít vào cuối tháng giêng, giá xăng sẽ gia tăng thêm 10 phần trăm vào tháng 3, và vào cuối tháng 4, giá xăng sẽ lên đến $1.80 một lít, và có thể lên đến $2 một lít trong những tháng hè năm nay, khi nhu cầu xăng gia tăng cho những chuyến đi nghỉ hè của cư dân.

Những lý do mà theo ông McTeague sẽ làm giá xăng gia tăng như là mùa đông đến nhu cầu cần xăng gia tăng, số xăng cung cấp cho thị trường sẽ không đủ với nhu cầu, và trị giá của đồng Gia Kim có thể sẽ còn sút giảm so với đồng Mỹ Kim?