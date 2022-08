Gía xăng dầu tiếp tục sút giảm

New York: Giá dầu thô trên thị trường dầu khí thế giới tiếp tục sút giảm.

Giá một thùng dầu thô trên thị trường dầu khí ở New York, trong ngày thứ năm 4 tháng 8, đã xuống dưới mức 90 Mỹ kim một thùng.

Đây là giá dầu thô thấp nhất trên thị trường thế giới kể từ tháng 2 năm nay 2022 cho đến nay.

Như chúng ta cũng biết là giá xăng dầu tăng vọt trên thị trường thế giới ngay sau khi quân Nga kéo qua xâm lăng xứ Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Giá dầu thô đã lên đến mức cao nhất là 140 Mỹ kim một thùng vào tháng 2 năm nay, trước khi sút giảm dần xuống còn ở mức 88.28 Mỹ kim một thùng trong ngày thứ năm 4 tháng 8.

Nhiều lý do khiến cho giá xăng dầu sút giảm: người ta tiết kiệm tránh lái xe ra ngoài trừ trường hợp cần thiết khi giá xăng lên quá cao trong những tháng qua. Có người thay vì lái xe đi làm, họ dùng các phương tiện chuyên chở công cộng. Nhiều người đã hủy bỏ các chuyến đi chơi xa cũng vì giá xăng tăng cao. Số người Mỹ đi chơi bằng xe hơi sút giảm trong mùa hè năm nay, so với mùa hè năm 2020 là thời gian mà người ta bị cách ly tại gia.

Ngoài ra có những nguy cơ là nền kinh tế thế giới có thể bước vào vòng suy thoái, số xăng dầu tiêu thụ trong tương lai sẽ sút giảm?

Giá xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto trong ngày thứ năm 4 tháng 8 là $1.75 một lít, trong khi giá xăng trung bình ở bên Mỹ hôm thứ năm là $4.15 một gallon.