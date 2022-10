Giá xăng ở Metro Vancouver vượt $2,39 / lít, phá kỷ lục Bắc Mỹ

Theo một nhà phân tích xăng dầu, giá xăng ở Metro Vancouver hiện là mức cao nhất từng thấy ở Bắc Mỹ.

Nó đã tăng lên $2.399 mỗi lít vào đêm thứ Tư 28/9. Kỷ lục Bắc Mỹ trước đó cũng được thiết lập ở Vancouver vào tháng 6 khi giá đạt gần 2,37 đô la mỗi lít, Dan McTeague, chủ tịch Canadians for Affordable Energy, cho biết.

Trang web theo dõi và dự đoán giá gas Gas Wizard dự báo một bước nhảy vọt nữa lên $ 2,419 mỗi lít vào Thứ Sáu.

Paul Pasco, một nhà tư vấn chính của nền tảng phân tích nhiên liệu Kalibrate, nói rằng khu vực có thể chứng kiến ​​mức tăng từ 5 đến 10 xu nữa trước Lễ Tạ Ơn.

Cho đến nay, giá có vẻ đỡ hơn một chút ở Greater Victoria, với mức giá cao nhất được báo cáo trên trang web theo dõi GasBuddy vào sáng thứ Năm là $2.299/lít. Tuy nhiên, Gas Wizard cũng dự đoán mức tăng lên $2,419.

Ở những nơi khác trong tỉnh, mọi thứ dự kiến ​​sẽ vẫn chỉ dưới mốc 2 đô la/lít. Gas Wizard cho biết vào thứ Sáu, cư dân Kelowna và Kamloops sẽ thấy giá khoảng 1,929 đô la mỗi lít. Những người ở Prince George dự kiến ​​sẽ trả ít hơn với 1,899 đô la một lít.

Ông Pasco cho biết phần lớn giá tăng đột ngột là do nhà máy lọc dầu đóng cửa, khoảng một nửa trong số đó là do kế hoạch bảo trì và nửa còn lại là do những chuyện ngoài ý muốn như cháy rừng. Ông nói thêm, việc trở lại trường học và văn phòng cũng khiến nhu cầu tăng.

Giá thường cao hơn ở B.C. so với những nơi khác của Canada do các yêu cầu pha trộn nhiên liệu nghiêm ngặt của Bờ Tây và thực tế rằng đây là điểm xa nhất từ ​​trung tâm Bờ Vịnh của Hoa Kỳ, ông Pasco giải thích.

Tại Toronto, Gas Wizard cho biết giá xăng cao nhất là $1,539 mỗi lít. Ở Montreal là 1,689 đô la, ở Calgary là 1,499 đô la, ở Halifax là 1,525 đô la và ở Regina là 1,759 đô la.

Ông Pasco cho biết giá xăng ở British Columbia có thể giảm sau cuối tuần Lễ Tạ Ơn và trước lễ Giáng Sinh, khi một số nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại.