Giá xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto xuống đến mức thấp nhất và có thể sẽ gia tăng trở lại?

Toronto: Giá xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto trong ngày thứ tư 24 tháng 8 đã xuống đến mức $1.589 một lít, và là giá xăng thấp nhất ở vùng đại thủ phủ này từ ngày 27 tháng 2 năm nay 2022 cho đến nay.

Chúng ta cũng biết là ngày 24 tháng 2 là ngày đại quân Nga tràn qua xâm lăng xứ láng giềng Ukraine.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì cư dân trong vùng đại thủ phủ nên đi đổ xăng cho đầy, vì giá xăng đã xuống đến mức thấp nhất và đang trên đà đi lên.

Giá xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto đã lên đến mức ca o nhất là $2.159 một lít vào ngày 11 tháng 6 năm nay 2022: sút giảm 60 xu một lít tính đến nay.

Theo nhận định của ông Dan McTeague, chủ tịch công ty tham vấn về dầu khí, the Canadian for Affordable Energy, thì giá xăng ở vùng đại thủ phủ đã xuống đến đáy và sẽ đi lên trở lại vào ngày thứ năm.

Ông Dan McTeague tiên đoán là giá xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto sẽ gia tăng thêm 30 xu một lít trong những ngày sắp tới?

Theo ông McTeague thì giá xăng sẽ trồi sụt trong những ngày sắp tới vì ảnh hưởng của cuộc chiếnở Ukraine.

Cũng theo ông McTeague thì Âu Châu hiện nay không đủ những nguồn năng lượng từ dầu khí, điện lực, than đá và mùa đông sắp đến, nhu cầu cần năng lượng sẽ gia tăng, khiến giá dầu khí sẽ phải gia tăng trong những tháng sắp tới?