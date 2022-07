Giá xăng sút giảm trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Toronto: Trong ngày thứ sáu 1 tháng 7, giá xăng sút giảm 11 xu một lít và còn ở mức $1.93 một lít trong vùng đại thủ phủ Toronto và đây là giá xăng rẻ nhất trong vùng đại thủ phủ này từ ngày 12 tháng 5 cho đến nay.

Theo ông Dan McTeague, chủ tịch công ty tham vấn xăng dầu, the Canadians for Affordable Energy, thì trong 11 xu giảm sút, có 6.5 xu giảm thuế từ chính quyền tỉnh bang Ontario và 4.5 xu là do giá dầu thô sút giảm trên thị trường.

Và đến ngày thứ bảy 2 tháng 7, theo ông Dan McTeague thì giá xăng còn sút giảm thêm 6 xu nữa và ở mức $1.88 một lít trong vùng đại thủ phủ Toronto, và là giá xăng thấp nhất ở vùng đại thủ phủ này kể từ ngày 30 tháng 4 cho đến nay.

Như thế cư dân trong vùng đại thủ phủ Toronto nên chờ mua xăng vào ngày thứ bảy 2 tháng 7.

Cũng theo ông McTeague thì giá xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto sẽ trở lại mức $2.10 một lít vào giữa tháng 7 này?