Giá xăng tiếp tục gia tăng : $2.34 một lít ở vùng đại thủ phủ Vancouver

Vancouver: Giá xăng ở Canada đã tiếp tục tăng vọt lên những kỷ lục mới trong những ngày cuối tuần 15 tháng 5.

Giá xăng ở thành phố Vancouver trong ngày chúa nhật 15 tháng 5 đã ở mức cao nhất từ trước đến nay là $2.34 một lít, trong khi giá xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto cũng tăng lên đến mức $2.08 một lit trong ngày chúa nhật.

Giá xăng trung bình trên toàn Canada trong ngày chúa nhật cũng lên đến mức $2 một lít.

Theo nhận định của ông Dan McTeauge, chủ tịch công ty The Canadians for Affordable Energy thì ông ta chưa từng thấy giá xăng tăng vọt như thế kể từ thời ông còn là dân biểu liên bang vào những năm 2008.

Ông McTeague cũng nói là giá xăng gia tăng gây những khó khăn cho những người phải đi làm hàng ngày và có số lương thấp, vì tiền xăng phải chi ra khiến nhiều người sẽ không có tiền cho việc mua thực phẩm cho gia đình, tiền trả nợ nhà, nợ xe..

Ông McTeague cho là xăng gia tăng sẽ gây khó khăn cho những người thuộc giai cấp trung lưu và những người có đồng lương cố định.

Nhiều chuyên gia tài chánh nhận định là giá xăng tăng vọt vì cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và vì nhu cầu cần xăng nhớt trên thế giới gia tăng sau thời đại dịch.

Ông McTeague cũng lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang tạm ngưng việc đánh thuế carbon mà cư dân phải trả khi mua xăng.

Giá xăng ở Canada cao hơn ở Hoa Kỳ vì có quá nhiều loại thuế đánh trên số xăng tiêu thụ từ cả chính quyền liên bang xuống tỉnh bang.

Trong tháng 5 năm ngoái 2021, giá xăng trung bình ở Canada là $1.30 một lít, so vói giá $2 như hiện nay:gia tăng 60 phần trăm.