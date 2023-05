Giải khát tháng hè

Dự báo thời tiết mùa hè năm 2023. Nắng nóng đến sớm, nhiều và gay gắt hơn năm ngoái. Trong tháng 4, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 – 1 độ C. Tháng 5- 6 nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Sài gòn đang trải qua đợt nắng nóng, mức nhiệt thường xuyên được công bố là 32-36 độ. Thực tế, ngoài đường phố, mức nhiệt cao hơn 3-4 độ do hiện tượng bức xạ cộng hưởng từ xe cộ, bêtông hóa.

Trang Weather Online của Anh và AccuWeather Mỹ dự báo chỉ số tia cực tím (UV) tại TPHCM từ nay đến ngày 19/4 có thể lên mức “cực đại” 13.

Trang Weather Online của Anh dự báo chỉ số UV tại TPHCM những ngày sắp tới trong khoảng từ 0 (ban đêm) và lên 9-12 (ban ngày). Còn trang AccuWeather (Mỹ) đưa ra con số 13.

Chỉ số UV dao động 0-2 là mức thấp, tuy nhiên cần có biện pháp bảo vệ da khi ra ngoài. Từ 8 đến 10, có thể gây bỏng da sau 25 phút tiếp xúc. Từ 11 trở lên là mức rất cao và nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 10-15 phút mà không được bảo vệ.

Tháng này, mặc dù đã có một hai cơn mưa trái mùa đổ xuống, thời tiết dịu xuống một chút nhưng vẫn rất oi bức.

Sài Gòn nực quá chừng. Mới sáu rưỡi sáng đã chang chang, chiều muộn vẫn hầm hập. Vừa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy cái nắng gay gắt đổ lửa, hơi nóng tạt vào mặt làm rát đỏ cả má. Đi ra chợ hàng ngày khó nhận ra người quen vì ai cũng đội mũ rộng vành, áo khoác trùm kín người, khẩu trang che kín khuôn mặt (chuyện này thì đương nhiên vì mấy hôm nay báo động tình hình dịch bệnh Covid-19 có xu hướng gia tăng). Ngay cả lúc trời râm, thời tiết vẫn rất bức. Nắng chiếu thẳng vào nhà, sờ tay vào nền nhà và bức tường nóng bỏng. Buổi chiều tắm không cần dùng máy nước nóng vì bồn nước hun trên sân thượng cũng đủ ấm rồi.

Tháng Tư, tháng Năm cuối mùa khô bao giờ cũng là tháng nóng nhất trong năm, suốt ngày mồ hôi rịn ướt áo. Thế nên ai cũng khát nước, cần nhiều nước giải khát. Nuớc trắng thì không hào hứng vì… nhạt nhẽo, uống dễ chối. Nếu theo khuyến cáo y học, một người mỗi ngày cần uống đủ 2 lít nước thì khỏi bàn nhưng hạn, nước trắng thì không… vui miệng chút nào!!! Nước phải có màu đẹp, thơm và ngọt thì mới dễ uống.

Mấy bà nội trợ chăm chỉ chế biến nước giải khát cho cả nhà dùng.

Mua bó lá nước mát 20 ngàn đồng gồm: mía lau, râu bắp, lá dứa, mã đề, thuốc dòi, lẻ bạn, rễ cỏ tranh, quả la hán. Cho vào nồi hầm để qua đêm là có mấy chai nước mát bỏ tủ lạnh uống dần. Nấu chè đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, hạt sen, sâm bảo lượng… Nấu nồi nước lá chè tươi vừa rẻ vừa (nghe nói) phòng trừ bệnh ung thư!

Riêng sữa đậu nành giờ có máy nên việc xay và nấu sữa khá giản dị, mau chóng.

Dùng máy xay rau má, cà rốt, cà chua, dưa gang, dưa lưới… uống ngon miệng, nhân thể làm mặt nạ rất tốt cho da mặt, đắp lên bàn tay, bàn chân luôn cho da dẻ mịn màng!

Hoặc theo trend làm nước Detox đơn giản. Theo hướng dẫn trên NET, chỉ cần bỏ ít trái cây tươi như cam, táo, kiwi, chanh, dưa leo, thanh long, dâu tây, hạt chia, lá bạc hà… cho vào bình nước để mấy tiếng đồng hồ là dùng được ngay. Kiểu này vừa giải khát lại vừa thanh lọc cơ thể, giảm cân, đẹp da…

Thức uống mua ở ngoài ngày càng phong phú, đủ thứ trái cây rau cỏ, đủ loại hình thức từ chai, lọ, hộp, lon, bịch, bột…

Ngày xưa khi đến trường, học sinh chỉ lủng lẳng trên vai bình nước chín nhưng nay nhét trong ba-lô là các hộp sữa chua vị cam, vị đào, vị việt quất… Sữa tăng cân, sữa giảm béo. Sữa bò, sữa hạt. Sữa có đường, không đường, ít đường…

Các loại nước ngọt với đủ mọi loại hương trên đời.

Có người thích dùng nước tăng lực cho “khỏe”, làm việc hăng hái hơn. Rồi hàng loạt nước giải khát mới ra lò như nha đam, bí đao, nước yến, trà xanh không độ… nghe cũng có vẻ “bổ” lắm, mặc dù chứ uống vào chỉ như toàn nước đường khé cổ.

Các thức uống giải khát mùa nóng đều phải ngòn ngọt, man mát, thơm thơm mới dễ uống, mới hấp dẫn người tiêu dùng. Vì thế dọc trên đường phố, trên lề đường nơi nhiều xe cộ chạy qua, xuất hiện đầy rẫy các xe cam vắt, dừa tươi, nước mía, nước sâm…

Một chiếc xe nước giải khát trong hẻm nhỏ đông khách với giá bình dân 12 ngàn một ly. Cô chủ suốt ngày trả lời điện thoại, tấp nập đạp xe giao hàng: Khách quán cháo lòng kêu 4 ly dừa tắc, nhà kế quán phở lấy 5 ly trà đào, 5 ly trà đá với 2 ly cam vắt. Mang 1 ly pạc xỉu tới căn số 35 xẹc 16 xẹc 3…

Hàng xe nước mía cũng xay liên tục khi khách hàng đứng chờ giá 15 ngàn ly cối. Ly cối hay ly khủng là ly to với thật nhiều đá chứ nước mía thêm chẳng bao nhiêu.

Nước giải khát thay đổi, thêm thắt nhiều thứ tân kỳ, mix nhiều loại mới lạ. Nước mía ngoài trái tắc còn ép thêm sầu riêng hay dâu, chanh muối. Xe nước sâm không chỉ nước sâm, nước đắng như thường lệ mà còn hoa cúc, bí đao, củ sen… Xe đậu nành pha thêm đậu xanh, đậu phọng, có thêm sữa bò tươi, sữa dê,… Xe phục linh có hột é, lười ươi, sương sa, sương sáo, sương sâm, mủ trôm, mủ gòn… Sương sa không chỉ pha màu đổ chén đơn giản như xưa mà chế biến thành sương sa lá dứa, ca cao, trứng, trái cây… Quầy rau má mix đậu xanh, sữa dừa, trân châu, thạch củ năng, nha đam, lá dứa, sương sáo, hạt chia, khoai môn… Thứ gì cũng trộn vào được và đều uống ngon cả.

Xe ba bánh trái cây bán rong đẩy vòng vòng hoặc đậu ở đầu hẻm, đầy đủ trái cây mùa hè rất hấp dẫn: dưa hấu, dưa lê, đu đủ, dứa, củ sắn ướp lạnh…

Nước đá cũng thay đổi theo thời gian, những cây nước đá đặt trong thùng trấu ngày xưa trên phủ tấm bao tải bằng đay nay vẫn hiện diện tuy không còn trấu trong thùng. Hãng bia- nước đá BGI trước 75 chuyên sản xuất nước đá nhãn hiệu Kim Cương (ý là trong suốt như kim cương) nay chỉ toàn nước đá doanh nghiệp tư nhân.

Đại lý nước đá tràn lan. Sản xuất đủ kích cỡ. Từ đá cây, đá cục, đá bi, đá ống, đá bào… Cứ alô là giao hàng tận nơi.

Rất nhiều hàng chè mọc lên với đủ tên gọi hấp dẫn như chè bốn màu, bảy màu, chè Sài Gòn, chè Mỹ, chè Cung Đình, chè Thái Lan… Chè Cung Đình tuy tên gọi quý phái nhưng chỉ là chè đong vào chén không ăn lạnh. Chè Thái là trái cây tươi thả trong nước cốt dừa và sầu riêng tách múi rất béo nên ăn mau ngán nhưng không phải xuất thân từ Thái Lan. Chè thập cẩm chính là chè Huế và cocktail là đủ thứ trái cây xắt vuông với mứt đu đủ, chuối khô và đá bào. Chè Mỹ là chè VN nhưng chủ tên là Mỹ chứ không phải nguồn gốc từ Mỹ quốc.

Kem dĩ nhiên lên ngôi. Ngoài kem ly, kem dĩa, kem cone bán trong các quán kem, quán nước, quán cà phê thì còn kem tươi, kem hộp, kem hũ, kem ký, kem bánh, kem que, kem bịch… được bán trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa, tủ đá, quầy nước giải khát ở các tụ điểm đông khách…

Kem quế được múc ra trong những cone cùng loại với bánh kẹp, bánh quế bị viết phạm lỗi chính tả biến thành kem Huế.

Có một con đường nho nhỏ vắng vẻ từ một hàng duy nhất xuất hiện đã trải dài từ đầu đến cuối đường toàn hàng trái cây xắt miếng phủ đá bào rưới si-rô đỏ chét, mùa nào thức nấy: sa-bô-chê, táo, lê, xoài, dưa hấu, dưa gang… xe gắn máy đậu dài nghẹt hết con suốt đường. Dân Sài Gòn vốn có thói quen tuôn ra ngoài vào buổi tối, trời nóng như điên lại càng không có lý do ở trong nhà nên các nhóm bạn bè thường tụ tập nhau tại các quán trái cây dĩa, vừa ngon miệng, vừa giải khát, vừa chuyện trò tiêu dao hết được buổi tối chỉ với một giá tiền quá sức bình dân.

Các xe sinh tố cũng như xe nước mía, rau má đều đông khách. Do đời sống thành phố ngày càng nâng cao nên sinh tố không còn trụ ngoài vỉa hè mà bò vào quán lúc trước gọi là Vitamin bar. Đây là những quán nằm ngoài mặt đường đông đúc, được trang trí như quán kem tức là bàn ghế bọc da kiểu mới, trang trí bồn cá theo nghệ thuật phong thủy, đèn chớp tắt… Ngoài sinh tố còn nước ép trái cây, trái cây đĩa, kem… vài chục món có thể kèm thức ăn nhẹ. Đôi khi còn là quán máy lạnh có wifi để khách muốn thì có thể tha hồ ngồi đồng như quán cà phê.

Quán trà thường bán các loại giải khát của người Hoa như trà sữa, môn, trân châu, lựu…; flan bạc hà, đào, táo xanh… sủi bọt dâu, kiwi, hạnh nhân… đậu hũ chocolate, cà phê, môn… đá xay xí mụi, champagne, đậu phọng…Chỉ đọc danh sách thức uống ở quán trà cũng đủ mệt và khá tốn tiền vì phải nếm thử xem khác nhau thế nào. Sau một chầu nước no cả bụng thì cuối cùng rút ra được kết luận là chúng cũng na ná.

Nói chung thị trường nước giải khát vô cùng phong phú và bất cứ thức uống quen lạ nào đều có khách. Mỗi mùa nóng đến bao giờ cũng có thêm nhiều loại nước giải khát mới lạ ra lò. Thứ gì có vẻ lạ mắt lạ tai đều được thiên hạ tích cực nếm thử xem thế nào. Các loại nước giải khát cũ kịp thời cải tiến để hấp dẫn khách hàng hơn như hoa cúc thêm mật ong, còn mía lau thì có mùi vị rõ rệt đặc trưng của…mía lau!

Đặc biệt nhất là món trà sữa đa dạng và hấp dẫn “nhập khẩu” từ Đài Loan rộ lên và nhanh chóng trở thành thức uống phổ biến quen thuộc. Thượng vàng hạ cám từ xe nước một ly mười lăm ngàn quanh trường trung học, ba mươi ngàn quanh trường đại học đến tám chục, trăm ngàn quanh những khu… đất vàng, trung tâm thương mại. Ở những quán nổi tiếng từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng… phải xếp hàng trả tiền rồi ngồi chờ nhân viên pha trà theo ý riêng: độ ngọt bao nhiêu phần trăm, loại topping nào…Mới nghe trà sữa cứ tưởng chỉ có trà pha với sữa nhưng thật ra có đủ loại hương trái cây, nào đào, vải, chanh dây, xoài… kèm topping: pudding, trân châu đen, trân châu trắng, trân châu đậu biếc hoặc thạch trứng, thạch sợi, thạch phô mai, thạch củ năng…

Dù mặt nước giải khát đang bán chạy như tôm tươi nhưng nhà sản xuất cũng tung thêm nhiều chiêu khuyến mãi để thu hút thêm khách hàng. Cứ mua một lốc hay một lố hàng thì được kèm thêm một lon, một chai gì đó hay cái tô nhựa, ly thủy tinh. Việc bắt mạch khách hàng này xem ra rất tâm lý vì nhiều người rất ưa thích khuyến mãi tới nỗi mua một lúc nhiều bịch, nhiều lố hàng chỉ để lấy thêm một cái bình hay cái ca nhựa về chật tủ vì chẳng biết để làm gì. Hoặc xé nhãn bao chai nước lấy mã code nhắn vào zalo của chương trình khuyến mãi nếu may mắn có thể rúng thưởng tới… bạc tỷ!

Thức uống ngày càng tiện lợi. Khát nước thì ra quán hay kêu shipper mang tới nhà mà có khi tiền ship bằng tiền nước. Ở nhà có sẵn lon, hộp, bịch… Trươc kia chỉ có bột cam và trà chanh, nay thì có đủ loại dạng bột. Từ bột rau má, bột nha đam, các loại bột pha nước mùi trái cây…Biết đâu có ngày khách tới nhà, chủ nhà khui một lon “trà móc câu”, hay “trà sen hồ Tây” ra mời!

SGCN