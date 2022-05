Giải Pulitzer 2022 tôn vinh đặc biệt nhà báo Ukraine

Giải thưởng Pulitzer 2022 vinh danh nhiều nhà báo đưa tin về những sự kiện nóng trong năm qua như bất bình đẳng ở Mỹ hay bạo loạn ở Đồi Capitol và chiến sự Ukraine.

Năm nay, Pulitzer vinh danh báo Washington Post vì loạt bài về bạo loạn ở Đồi Capitol (Mỹ) vào tháng 1/2021, do những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump gây ra.

Ở mục ảnh, các nhiếp ảnh gia của thông tấn xã Reuters được vinh danh với loạt bài về đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ. Trong đó có cả Siddiqui, người đã bị giết vào tháng 7 năm ngoái khi đang đưa tin về cuộc chiến ở Afghanistan.

Báo New York Times giành được 3 giải Pulitzer, như vậy tổng số giải tờ báo này được trao lên tới 135 kể từ năm 1917.

Các loạt bài được vinh danh bao gồm: các vụ thiệt mạng liên quan tới cảnh sát, báo cáo quốc tế về thất bại trong không chiến của Mỹ ở Trung Đông và bài bình của nhà phê bình Salamishah Tillet về chủng tộc trong nghệ thuật và văn hóa.

Tờ New York Times cũng có hai loạt bài đáng chú ý là sự sụp đổ của Afghanistan và vụ ám sát tổng thống Haiti.

Phóng viên Andrea Elliott của New York Times đã giành giải Pulitzer với cuốn sách: ‘Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City’ (tạm dịch: Đứa trẻ vô hình: Nghèo đói, Sống còn và Hy vọng ở một thành phố Mỹ), bắt đầu từ một loạt bài được xuất bản năm 2013.

Năm nay Pulitzer trao giải trích dẫn đặc biệt cho các nhà báo của Ukraine vì đưa tin về chiến sự với Nga. Hội đồng Pulitzer cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với 12 nhà báo đã thiệt mạng khi đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine.

Hội đồng Pulitzer cho rằng đây là “thời điểm đầy thử thách và nguy hiểm đối với các nhà báo trên khắp thế giới”. Ngoài 12 nhà báo thiệt mạng ở Ukraine, có 8 nhà báo Mexico đã bị sát hại và còn nhiều trường hợp hành hung và đe dọa nhà báo ở Afghanistan và Myanmar.

Giải thưởng Pulitzer do nhà báo Mỹ Joseph Pulitzer thành lập từ năm 1917 và được coi là giải thưởng báo chí danh giá hàng đầu tại Mỹ. Người chiến thắng mỗi hạng mục sẽ nhận giải thưởng trị giá 15.000 Mỹ kim..