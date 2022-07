Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh qua đời

Costa Mesa, Califonia: Theo những tin tức vừa loan báo, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, nguyên tư lệnh không quân VNCH vừa qua đời hôm thứ bảy ngày 23 tháng 7 tại thành phố Costa Mesa, tiểu bang California, hưởng thọ 92 tuổi.

Ông sinh năm 1930 tại Yên Bái. Năm 1951 ông gia nhập quân ngũ. Chức vụ cuối cùng của ông là tư lệnh Không quân VNCH .

Năm 1962 ông đệ đơn xin từ chức tư lệnh không quân để đi tu nghiệp tiếp tục. Là giáo sư tiến sĩ, viện sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Không Gian, Nguyễn Xuân Vinh còn là giáo sư toán bậc cấp cao (advanced mathematics), và cũng là một khoa học gia ngành không gian, Sách toán hay không gian học của Mỹ, Pháp, Nga, Nhật,… đều có đăng những bài khảo luận do ông viết. Khi làm về ngành R&D, Weapon Innovation Development, tính đường bay của phi đạn, (missile systems flight path). GS. Vinh là người góp công cho nước Mỹ cho những thành tựu về toán học, nhà toán học Mỹ, tính toán và phân tích đường bay của nhiều con tàu vũ trụ. Những lý thuyết của ông đã góp phần quan trọng đưa các phi thuyền Apollo lên được mặt trăng thành công đồng thời được ứng dụng vào việc thu hồi các phi thuyền con thoi trở về trái đất an toàn.

Nguyễn Xuân Vinh còn là giảng sư (Associate Professor) đại học Michigan. Năm 1972, ông được phong hàm giáo sư (Professor) tại Viện Đại học Michigan. Cũng trong năm này, ông lấy tiếp bằng tiến sĩ Quốc gia Toán học tại đại học Sorbonne, Paris, Pháp.

Năm 1986, ông trở thành viện sĩ chính thức Viện Hàn Lâm Không Gian Quốc Tế (International Academy of Astronautics).

Năm 1999 nghỉ hưu, do công lao đóng góp cho khoa học và giáo dục. ông được Hội đồng Quản trị (Board of Regents) tại đại học Michigan phong tặng chức Giáo sư danh dự ngành Kỹ thuật Không gian (Professor Emeritus of Aerospace Engineering)

Một số tác phẩm văn học của ông với bút hiệu TOÀN PHONG :

– Gương Danh Tướng, 1956.

– Đời Phi Công, 1959. Truyện dài, Giải thưởng Văn chương Toàn quốc năm 1961 (VNCH)

– Theo Ánh Tinh Cầu, 1991. Truyện ký sự.