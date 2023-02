Hải cảng Montreal là trung tâm xuất khẩu xe bị lấy cắp từ Canada.

Montreal: Hàng ngày tại Canada,có hàng trăm chiếc xe hơi bị lấy cắp. Một số những xe mất cắp có thể tìm lại được, nhưng phần lớn số xe này đã được những băng đảng tội ác bí mật đem xuống tàu chở hàng đại dương, đem bán ra nước ngoài, và phần lớn là qua các nước Trung Đông và Phi Châu.

Vào tháng 10 năm 2021, cô Louise Gagnon ở thànhphố Dorval, tỉnh bang Quebec đến thăm bà mẹ, và đậu xe trên chỗ đậu xe của nhà bà mẹ, thì bị trộm lấy mất chiếc Honda CR-V.

Nhờ chiếc xe Honda CR này có trang bị hệ thống vệ tinh GPS, giúp cho các thám tử cảnh sát tìm thấy chiếc xe của cô Gagnon, 12 tiếng đồng hồ sau đó, khi chiếc xe này đã được bỏ vào thùng và cẩu lên tàu chở hàng, ở hải cảng Montreal.

Ngoài chiếc xe của cô Gagnon, các thám tử cảnh sát còn tìm thấy 3 chiếc xe khác vừa bị trộm lấy cắp, cũng đã được mang lên tàu.

Trong thời đại dịch covid, số xe sản xuất không đủ bán đã gây nạn trộm xe gia tăng: hàng ngàn chiếc xe đã bị trộm lấy cắp và đem bán ở xứ ngoài.

Nạn trộm xe cũng khiến tiền bảo hiểm xe, nhất là cho những loại xe đắt tiền, gia tăng cao ở Canada trong những năm qua.

Trong năm 2022, có 9,591 chiếc xe bị trộm lấy mất trong thành phố Montreal, gia tăng so với con số 6,527 xe bị mất cắp trong năm 2021.

Tổng số tiền bảo hiểm xe mà cư dân tỉnh bang Quebec phải trả gia tăng từ mức 111 triệu dollars trong năm 2018, lên đến 269 triệu dollars trong vòng 9 tháng của năm 2022.

Ông David Adams, chủ tịch điều hành của tổ chức Global Automakers of Canada đã lên tiếng kêu gọi giới chức chính quyền,gia tăng việc kiểm soát hàng hóa xuất cảng từ hải cảng Montreal.

Tuy nhiên việc kiểm soát hàng hóa ở hải cảng Montreal là một việc khó khăn,cần nhân lực vì chiều dài của bến tàu dài 30 cây số và số kiện hàng được chất lên các tàu hàng lên đến 1.5 triệu kiện hàng một năm.

Theo một nhân viên dấu tên làm việc cho hải cảng Montreal thì nhân viên an ninh biên giới CBSA, ít khi đến kiểm soát hải cảng này.

Theo ông Renalto Schipani, nhân viên của cơ quan tình báo quốc tế Interpol ở thành phố Lyon, Pháp, thì có đến 500 chiếc xe bị trộm lấy cắp, được chuyển từ Canada qua Pháp, trước khi số xe này được chuyển đến các xứ ở Trung Phi.