Hai cảnh sát viên bị bắn chết trong một vụ bắn người ở Ontario

Innisfil, Ontario: Theo những tin tức vừa loan báo thì có hai cảnh sát viên bị bắn chết trong một vụ bắn người diễn ra ở thị trấn Innisfil, tỉnh bang Ontario.

Sở cảnh sát khu vực South Simcoe cho biết là hai cảnh sát viên đã được gửi tới một căn nhà trong thị trấn Innisfil vì được báo là có chuyện lộn xộn.

Cảnh sát đã đến căn nhà này vào lúc 8 giờ tối hôm thứ ba ngày 11 tháng 10, ở gần đường 25th Sideroad và 9 th Line.

Theo bản tin của sở cảnh sát thì hai cảnh sát này bị bắn trọng thương ngay trong căn nhà và một nghi can cũng bị bắn chết.

Cả hai cảnh sát viên được chở đến bệnh viện địa phương cứu cấp nhưng một trong hai cảnh sát viên này chết tại bệnh viện.

Người cảnh sát thứ nhì được chở trực thăng chở đến bệnh viện Toronto nhưng cuối cùng cũng đã qua đời.

Thị trấn Innisifil có khoảng 43 ngàn dân, nằm ở phía nam của thành phố Barrie và gần hồ Simcoe.

Cuộc điều tra đang tiến hành và người ta chưa biết nguyên do của vụ bắn người này, cũng như tên tuổi của các nạn nhân và nghi can chưa được tiết lộ.