Hai chuyên gia khai thuế gốc Việt ở quận Cam, bị buộc tội gian lận

Santa Ana, California: Trong phiên tòa diễn ra trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 6 tại Santa Ana, hai chuyên gia khai thuế gốc Việt đã bị tố cáo tham dự một cuộc lừa đảo với một nhân viên xã hội, để lấy dữ kiện cá nhân của những khách hàng, lấy tiền hồi thuế và các bổng lộc xã hội khác.

Hai nghi can là Anton Nguyễn 53 tuổi ở thành phố Fountain Valley và Rosemary Phạm, 64 tuổi ở thành phố Midway.

Theo bản cáo trạng thì vào thời điểm từ tháng 7 năm 1994 cho đến tháng 10 năm 2018, hai nghi can Nguyễn và Phạm đã thông đồng với ông John Trần, một chuyên viên xã hội làm việc ở quận Cam để ăn cắp số an sinh xã hội và những dữ kiện cá nhân của nhiều nạn nhân mà phần lớn là những di dân mới đến Mỹ.

Trong vòng 9 năm trời từ tháng 8 năm 2010 cho đến tháng 6 năm 2019, ba nghi can này đã dùng những dữ kiện cá nhân mà họ thâu thập được, để làm đơn xin tiền trợ cấp của chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang California.

Nghi can Anton Nguyễn là chủ nhân công ty khai thuế và du lịch The Century Travel & Tax ở thành phố Westminster, và bà Rosemary Phạm là chủ nhân của công ty khai thuế Victory Tax cũng ở thành phố Westminster.

Hai nghi can này đã dùng những dữ kiện cá nhân mà nghi can John Trần ăn cắp được để giả danh những nạn nhân khai thuế và lấy tiền hồi thuế, những tín dụng thuế trẻ em…

Số tiền gian lận lên đến hàng triệu dollars.

Nếu bị buộc tội, các nghi can có thể bị án tù 10 năm.