Hai cư dân Canada bị đâm chết ở một khu nghỉ mát Mễ Tây Cơ

Playa del Carmen, Mễ Tây Cơ: Theo những tin tức loan vừa loan báo thì có hai người Canadians vừa bị giết chết tại khu nghỉ mát Playa del Carmen, xứ Mễ Tây Cơ trong hôm thứ ba ngày 21 tháng 6.

Trong tháng giêng vừa qua của năm nay 2022, cũng đã có 2 người Canadians đã có hồ sơ tội phạm, bĩ giết ở Cancun.

Theo các giới chức an ninh thì người đàn ông vừa bị giết ở Playa del Carmen cũng là người có thành tích tội ác và đã trốn ở những khu nghỉ mát ở Mễ Tây Cơ trong 4 năm qua.

Các giới chức an ninh xét căn chúng cư của hai nạn nhân và thấy là người đàn ông có đến 3 tên khác nhau với giấy tờ giả mạo.

Cũng theo tin tức của các giới chức an ninh thì người đàn ông bị giết là người đang bị truy lùng về tội lường gạt.

Cả hai nạn nhân đã bị đâm chết, trong khi các cơ quan truyền thông Mễ Tây Cơ loan báo là người đàn ông bị kẻ gian cắt cổ.

Ngoài 2 người bị giết có thêm 1 người đàn ông khác bị thương và cảnh sát chưa công bố tên tuổi của những kẻ vừa bị giết và bị thương.

Khu vực nghỉ mát Playa del Carmen đã là hiện trường của nhiều vụ giết người trong những tháng qua, mà theo các cơ quan an ninh là do những băng đảng quốc tế chuyên buôn bán ma túy và vũ khí, đã giết lẫn nhau.