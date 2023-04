Hai gia đình có 8 người chết đuối, khi tìm cách vượt sông từ Canada qua Mỹ.

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 3 tháng 4, các giới chức an ninh của bộ lạc da đỏ Akwesasne Mohawk đã công bố danh tánh của một gia đình người Lỗ Mã Ni, đã bị chết đuối khi thuê thuyền tìm cách vượt sông St Lawrence để từ Canada qua Hoa Kỳ.

Theo sở cảnh sát Mohawk thì nạn nhân tên là Florin Iordache, 28 tuổi và ông này đã mang theo trong người hai thẻ thông hành Canada cho hai đứa con của ông,một đứa 2 tuổi và một đứa 1 tuổi là những đứa trẻ sinh ra ở Canada.

Người vợ của ông Iordache là bà Cristina Zenaida, 28 tuổi.

Ngoài 4 nạn nhân người Lỗ Mã Ni, còn có thêm một gia đình 4 người Ấn Độ, cũng chết đuối trên cùng một chuyến đi.

Theo những tin tức loan báo thì 8 nạn nhân đã thuê một người da đỏ lái thuyền đưa họ vào Mỹ qua đường sông.

Cũng theo những tin tức loan báo thì gia đình người Lỗ Mã Ni đã ở Toronto hai năm, và trên đường qua sinh sống với thân nhân của họ ở thành phố Orlando.

Bộ lạc Mohawk nằm ở hai bên con sông St Lawrence và giữa tiểu bang New York và tỉnh bang Quebec, là một đường chuyển người qua lại bất hợp pháp mà giới chức an ninh không có quyền xét hỏi, vì là lãnh địa của bộ lạc thổ dân.

Gia đình nạn nhân thứ hai cũng có 4 người đến từ tỉnh Gujarat, Ấn Độ. Người đàn ông khoảng 50 tuổi và người đàn bà khoảng 20 tuổi, và hai người khác.

Thi thể của 8 nạn nhân được tìm thấy tại một vùng đầm lầy bên bờ sông.

Các giới chức an ninh cũng loan báo là một người thổ dân bị mất tích: đó là ông Casey Oakes 30 tuổi.

Theo những nghi ngờ thì ông này có thể là người đã chèo thuyền đưa 8 nạn nhân qua sông, và có thể hoặc là cũng chết đuối hay ông này đã trốn?

Hiện nay vẫn có những làn sóng di dân của những người ngoại quốc, đến Canada trước theo dạng du khách và tìm đường qua Mỹ bất hợp pháp, đoàn tụ với thân nhân đã sống ở Mỹ.

Theo bản công bố của cơ quan an ninh biên phòng Mỹ thì trong năm 2022, cơ quan này đã bắt giữ 3,577 người đến Mỹ bất hợp pháp qua ngã biên giới Canada.