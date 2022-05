Hai loại biến thể mới của covid xuất hiện ở Canada và trên thế giới

New York: Theo bản tin của tổ chức y tế thế giới WHO vừa được công bố hôm thứ hai ngày 9 tháng 5, thì hiện các nhà khoa học của tổ chức WHO đang theo dõi hai loại biến thể mới của omicron.

Hai loại biến thể mới xuất hiện trên thế giới được gọi là biến thể BA 4 và biến thể BA 5.

Theo tổ chức WHO thì từ đầu năm 2022 cho đến nay, các giới chức y tế đã tìm thấy trên 300 người bị nhiễm, và phần lớn những ca nhiễm hai loại biến thể mới diễn ra ở xứ Nam Phi.

Theo cơ quan y tế Canada thì vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, đã có 3 ca nhiễm loại biến thể mới ở Canada, gồm 2 người bị nhiễm loại BA 4 và 1 ca nhiểm BA 5.

Theo bà Anne Genier phát ngôn viên của cơ quan y tế công cộng Canada (PHAC) thì cơ quan này đang theo dõi những lan tràn có thể đang diễn ra ở Canada của những loài biến thể covid mới.

Theo tổ chức y tế thế giới WHO thì người ta tìm ra những ca nhiễm hai loại biến thể mới từ giữa tháng 4 năm nay 2022.

Sau đây là những chi tiết về hai loại biến thể covi BA 4 và BA 5:

-Hai loại biến thể này tìm thấy đầu tiên ở Nam Phi.

-Tính đến ngày 5 tháng 5 năm nay 2022, có khoảng 32 ngàn cư dân xứ Nam Phi bị nhiễm hai loại biến thể BA 4 và BA 5.

– Theo bác sĩ Donald Vinh, bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm của trường đại học Mc Gill thì hai loại biến thể BA 4 và BA 5 lây truyền nhiều hơn so với loài biến thể omicron.

Bác sĩ Vinh cũng khuyến cáo mọi người nên ngăn chận sự lan truyền của hai loại biến thể mới bằng cách đeo khẩu trang khi vào những chỗ đông người trong nhà, tránh tụ họp , làm thông gió trong nhà và chủng ngừa.

Chúng ta cũng biết là làn sóng covid thứ 6 của loài biến thể omicron diễn ra ở Canada vào ngày 29 tháng 3 năm nay 2022 và đang trên đà chấm dứt.

Hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu xem là hai loại biến thể mới BA 4 và BA 5 về tốc độ lan truyền, về khả năng có thể khiến người nhiễm phải nằm bệnh viện.