Hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc ‘hiếp dâm’ thiếu nữ Anh ở Tây Ban Nha

Mallorca, Tây Ban Nha: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 1 tháng 7, có hai nghệ sĩ Việt Nam bị tố cáo là “hiếp dâm” một thiếu nữ người Anh mới có 17 tuổi ở một quần đảo nằm trong biển Địa Trung Hải.

Hai bị cáo là diễn viên đài truyền hình Hồng Đăng 37 tuổi và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh 42 tuổi.

Theo báo Daily Mail của Anh thì hai nghệ sĩ này đã bị tố cáo là hiếp dâm một thiếu nữ Anh mà họ đã gặp gỡ trên bờ biển của đảo Mallorca.

Hai nghi can này đã bị bắt giữ ngày 25 tháng 6 và bị các cơ quan an ninh giữ thẻ thông hành, không cho hai bị cáo rời đảo, trước khi cảnh sát hoàn tất cuộc điều tra.

Diễn viên Hồng Đăng nổi tiếng với các bộ phim truyền hình “Thương Ngày Nắng Về,” “Hướng Dương Ngược Nắng,” “Matxcơva Mùa Thay Lá”.. được phát trên Đài Truyền Hình Việt Nam.

Trong khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nổi tiếng với ca khúc “Dẫu có Lỗi Lầm” và đã được trao tặng danh hiểu ” nghệ sĩ ưu tú” vào năm 2015.

Hai nghi can đã đến đảo Mallorca theo một dự án làm quảng cáo cho một thương hiệu gôn.

Cả hai nghi can đều có vợ con ở Hà Nội.