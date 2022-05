Hai người đàn ông Việt bị truy tố về tội giết người

San Joe, California: Theo những tin tức công bố từ sở cảnh sát thành phố San Jose, tiểu bang California thì có hai người đàn ông gốc Việt bị truy tố về tội giết người.

Vụ giết người diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 4 ở khu chợ Maxim ở phía đông của thành phố San Jose.

Cảnh sát đã được cấp báo đến hiện trường sau khi có những tiếng súng diễn ra trong khu thương xá.

Cảnh sát đã tìm thấy nạn nhân Tommy Chac, 23 tuổi chết ở hiện trường.

Sau kết quả cuộc điều tra cảnh sát đã bắt giữ hai nghi can cư ngụ ở thành phố San Jose là ông Johnson Trần Nguyễn 38 tuổi và ông Henry Nguyễn 33 tuổi.

Cả hai đã bị truy tố về việc giết người, và sử dụng vũ khí.

Cả hai nghi can đã không được tự do tạm, bị giam giữ và sẽ phải ra tòa vào ngày 29 tháng 6.