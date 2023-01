Hai người Việt bị bắt vì mở sòng bài có buôn bán ma túy bất hợp pháp

Oklahoma City: Trong hôm thứ năm ngày 5 tháng giêng, cảnh sát thành phố Oklahoma, phối hợp với các lực lượng an ninh khác, mở cuộc lục soát cơ sở giải trí có tên là the Cue Pro Billards Pool & Three Cushion tại số 3416 North May Avenue trong thành phố.

Các giới chức an ninh đã mở cuộc lục soát vì theo những tin mách nước là cơ sở giải trí này bán bia mà không có giấy phép.

Theo ông Gary Knight của sở cảnh sát thành phố Oklahoma thì khi các nhân viên an ninh đến lục soát cơ sở giải trí này, thì ngoài việc bán bia không giấy phép, cơ sở này còn là nơi mua bán bạch phiến và cũng là nơi cho khách hàng sử dụng bạch phiến sau khi mua.

Các nhân viên an ninh cũng tìm thấy cần sa, những máy đánh bạc bất hợp pháp, súng đạn..

Hai nghi can bị bắt giữ là Hoàng Nguyễn 44 tuổi à Vũ Đinh 45 tuổi và đã bị giam giữ ở nhà tù Oklahoma.

Cả hai nghi can, đã bị buộc 5 tội trạng gồm mua bán ma túy, đánh bạc trái phép và tàng trữ vũ khí..