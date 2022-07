Hai nhân viên An ninh Nội địa bị truy tố liên quan tới âm mưu do thám của Trung Quốc

Hai người đàn ông có liên hệ với Bộ Nội An ninh (DHS) bị truy tố vì tham gia “kế hoạch đàn áp xuyên quốc gia” nhân danh chính phủ Trung Quốc để do thám và quấy rối những người bất đồng chính kiến ​với Bắc Kinh đang cư ngụ tại Mỹ.

Hai người bị buộc tội là Craig Miller, nhân viên trục xuất của DHS suốt 15 năm ở Minnesota, và Derrick Taylor, một nhân viên chấp pháp của DHS đã hồi hưu hiện đang là một điều tra viên tư nhân ở California, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm 7/7.

Ngày 6/7, một bồi thẩm đoàn đã đưa lại bản cáo trạng truy tố hai người này cùng ba người khác với những tội đã phạm pháp khi làm đặc vụ cho Trung Quốc, theo cáo giác.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia Matthew Olsen nói: “Chúng ta sẽ bảo vệ quyền của người dân Hoa Kỳ được tham gia vào tự do ngôn luận và bày tỏ chính trị.” “Những cá nhân này đã hỗ trợ các đặc vụ của chính phủ nước ngoài tìm cách trấn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến tị nạn tại đây.”

Trong số ba cá nhân kia, hai người trước đây từng bị bắt trong khuôn khổ một khiếu nại liên hệ vào tháng 3 là Fan “Frank” Liu và Matthew Ziburis. Cá nhân thứ ba, Qiang “Jason” Sun, vẫn còn tại đào, các công tố viên cho hay.

Hai ông Miller và Taylor bị bắt vào tháng 6.

Cáo trạng bao gồm cản trở công lý vì bị cáo buộc hủy bằng chứng sau khi các nhân viên FBI đặt vấn đề về việc sử dụng cơ sở dữ liệu chấp pháp với thông tin về các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc cư ngụ tại Mỹ.