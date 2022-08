Hai phi công đánh nhau, trong khi chiếc máy bay vẫn bay trên bầu trời

Paris: Một cuộc ẩu đả diễn ra giữa hai phi công lái chiếc máy bay chở hành khách của hãng hàng không Air France, nhưng rất may là chiếc máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn, theo như những tin tức loan báo trong hôm chúa nhật ngày 28 tháng 8.

Theo bản công bố của hãng hàng không Air France, thì trên một chuyến bay của hãng hàng không này trên chuyến bay từ thành phố Geneva đến thành phố Paris vào tháng 6 năm nay 2022, thì viên phi công trưởng và viên phi công phụ, đã có chuyện xích mích, đã ôm cổ nhau và đấm đá ngay trong phòng lái.

Các tiếp viên hàng không nghe thấy đã vào phòng lái ngăn cản và một tiếp viên hàng không đã phải ngồi lại trong phòng lái trong suốt cuộc hành trình.

Phi cơ sau đó đã hạ cánh an toàn.

Cũng theo phát ngôn viên của hãng hàng không Air France thì hai phi công này đã bị tạm ngưng việc, chờ kết quả của cuộc điều tra.

Theo bản tường trình của cơ quan điều tra hàng không Pháp BEA thì nhiều phi công của hãng hàng không Air France đã không theo đúng những quy luật an toàn trong những trường hợp khẩn cấp, như trường hợp mới đây xảy trên 1 chuyến bay của hãng hàng không Air France, trên đường bay đến Phi Châu: chiếc phi cơ bị chảy dầu, nhưng các phi công của chuyến bay này đã không thông báo cho phi trường để xin đáp khẩn cấp, theo đúng những điều luật đã đặt ra.