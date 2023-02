Hai tài tử gốc Việt được đề cử lãnh giải Oscar

HOLLYWOOD, California – Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 3 năm nay 2023, và sẽ có nhiều sự kiện đáng chú ý, trong đó có hai diễn viên gốc Việt đầu tiên được đề cử nhận giải là tài tử Quan Kế Huy và minh tinh Hồng Châu.

Danh sách của những tài tử được đề cử, sẽ do khoảng 9,500 thành viên của Hàn Lâm Viện Điện Ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) tham gia bỏ phiếu để tìm ra danh sách đề cử và công bố vào tối 24 tháng giêng.

Theo Hollywood Reporter, tài tử Quan Kế Huy được đề cử nhận giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” qua vai Waymond Wang của phim “Everything Everywhere All at Once.”

Tác phẩm này đang gây sóng gió trong mùa trao giải thưởng phim năm 2023, trong đó có hai giải quả cầu vàng của minh tinh Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh) và tài tử Quan Kế Huy trong vai nữ chính và vai nam phụ xuất sắc nhất.

Tài tử Quan Kế Huy sinh ra ở Sài Gòn vào năm 1971, sau đó cùng gia đình vượt biên vào năm 1978, rồi được nhập cư vào Hoa Kỳ vào năm 1979.

Lúc 12 tuổi, ông được mời đóng vai Short Round trong phim “Indiana Jones and the Temple of Doom.” Đến năm 1985, ông đóng một vai chính là Richard Wang của phim “The Goonies.”

Đến năm 2018, ông được phim Á Châu nổi đình nổi đám là “Crazy Rich Asians” tạo cảm hứng để trở lại màn ảnh và được mời đóng “Everything Everywhere All at Once.”

Nữ tài tử Hồng Châu được đề cử nhận giải Oscar vai “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” vì đóng vai y tá Liz trong phim “The Whale” cùng tài tử Brendan Fraser.

Minh tinh gốc Việt 43 tuổi này sinh ra trong trại tị nạn ở Thái Lan vào năm 1979 sau khi gia đình vượt biên khỏi Việt Nam trong năm đó. Một nhà thờ của người Việt Nam ở New Orleans, Louisiana, bảo trợ gia đình cô nhập cư vào Hoa Kỳ, và cô lớn lên trong cộng đồng Versailles của thành phố này.

Cô được nhiều khán giả biết đến qua vai Ngọc Lan Trần trong phim “Downsizing” công chiếu năm 2017, và xuất hiện trong phim “The Menu” năm 2022 công chiếu trước “The Whale” một tháng.