Hạn chế 6 loại thực phẩm khiến già nhanh hơn

Ai rồi cũng sẽ già đi, tuy nhiên những gì chúng ta ăn có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Dưới đây là một số thực phẩm làm gia tăng tốc độ lão hóa da nên hạn chế.

1. Ăn đồ chiên rán làm lão hóa da, nhiều mụn

Các đồ ăn chiên rán quá nhiều chất béo như khoai tây chiên, gà rán… có thể làm suy yếu lượng máu đến da, gây lão hóa sớm và nếp nhăn. Khi tích tụ độc tố trong gan và không được phân hủy đúng cách, nó có thể gây tổn thương cho da dưới dạng mụn trứng cá, sạm, nếp nhăn, mất collagen, mất độ đàn hồi, mất nước… Khi gan hoạt động tốt nhất, các chất độc sẽ được trang bị bên ngoài cơ thể một cách tự nhiên. Vì vậy, cần tránh những thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gây áp lực lên gan và từ đó gây hại cho da.

Nếu thích món gì đó giòn, hãy thử bánh quy giòn từ ngũ cốc nguyên cán hoặc rau cắt nhỏ như cà rốt hoặc cần tây. Đây là những món chứa ít chất béo hơn so với khoai tây chiên.

Hoặc cũng có thể thay thế khoai tây chiên bằng khoai lang chiên. Khoai lang là nguyên liệu giúp kháng viêm và cũng có nhiều chất chống ôxy hóa.

2. Ăn quá nhiều muối làm tăng tốc độ lão hóa

Muối là một thành phần không thể thiếu trong bữa ăn và trong các món nướng. Tuy nhiên, quá nhiều muối trong chế độ ăn có thể làm lão hóa cơ thể và da của bạn nhanh hơn. Muối có nhiều trong các loại thực phẩm như thực phẩm chế biến sẵn, lạp sườn, xúc xích, bánh pizza, khoai tây chiên, bánh quy giòn trắng… làm cơ thể mất nước và đầy hơi.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước sẽ làm cho làn da có nếp nhăn và kết quả là da lão hóa nhanh hơn. Vì vậy, cần giảm lượng muối ăn hàng ngày, theo dõi lượng muối bạn thêm vào bữa ăn và thử dùng muối có lượng natri thấp hơn so với muối tinh luyện.

3. Uống rượu thường xuyên

Nếu chỉ uống một chút rượu vang trong bữa tối thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng việc uống rượu thường xuyên có thể khiến bạn trông già hơn rất nhiều so với tuổi thật. Rượu là một chất lợi tiểu tự nhiên, có nghĩa là bạn càng uống nhiều, càng mất nước. Việc cung cấp nước không đủ sẽ gây ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể và góp phần làm cho làn da bị lão hóa sớm.

Bằng cách hạn chế uống rượu sẽ giảm áp lực cho gan trong việc đào thải độc tố và tạp chất ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, làn da sẽ được cải thiện và giấc ngủ cũng trở nên thư thái hơn.

4. Đường và đồ uống chứa nhiều đường

Đường là một trong những kẻ thù của da bởi đường góp phần gây ra các vấn đề da liễu như mụn trứng cá, đẩy nhanh lão hóa. Đặc biệt các thức ăn có hàm lượng đường fructose cao có thể khiến chúng ta già trước tuổi. Do fructose cản trở quá trình giúp hình thành collagen và elastin, những dưỡng chất giữ cho làn da khỏe mạnh.

Thay vì những chiếc bánh quy nhiều đường, nhiều chất béo, hãy thử một ít trái cây sấy khô với sô cô la đen, hoặc một số loại hạt và vị trí với sô cô la đen sẽ tốt cho sức khỏe và làn da của bạn.

Nếu càng tiêu thụ nhiều nước ngọt và nước tăng lực, các tế bào da càng già đi nhanh chóng. Vì chúng chứa quá nhiều đường hơn bất kỳ loại đồ uống nào khác. Nếu bạn thực sự thèm ăn, hãy thử một ít nước và thêm một ít nước cốt chanh. Tuy nhiên, không nên uống nước có ga vì nó có thể bị đầy hơi.

5. Bơ thực vật

Không phải tất cả các chất béo đều được tạo ra như nhau và các loại bơ thực vật làm tăng lượng cholesterol xấu và làm giảm cholesterol tốt. Phá hủy quá trình hydrat hóa trên da, da càng ít thấm nước, các nếp nhăn càng nhanh xuất hiện.

Hãy thay thế bơ thực vật bằng các loại chất béo lành mạnh như dầu ô liu và bơ. Những thực phẩm này không chỉ giúp cân bằng tâm trạng và tiền tố kích hoạt mà còn cung cấp độ ẩm cho da.

6. Thịt đỏ

Theo Medical Daily, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lão hóa cho thấy ăn quá nhiều thực phẩm từ thịt đỏ có thể làm tăng tốc độ tuổi sinh học của cơ thể.

Một trong những yếu tố quyết định tuổi sinh học là số lượng phosphate trong huyết thanh và nó tăng khi ăn thịt. Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phân tích thói quen ăn uống của hơn 600 người cho thấy nồng độ phosphate có liên quan trực tiếp đến mức độ thường xuyên ăn thịt đỏ.

(Theo SK&ĐS)