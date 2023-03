Hạn hán mùa đông đe dọa châu Âu

Theo nghiên cứu của Đại học công nghệ Graz, đợt hạn hán mùa đông diễn ra trong lúc châu Âu đã liên tục hứng chịu tình trạng khô hạn kể từ năm 2018, khiến mực nước ngầm xuống thấp.

Tác động những đợt khô hạn liên tiếp khiến giới khoa học cảnh báo tình hình của châu Âu trong mùa hè năm nay có thể nghiêm trọng hơn năm ngoái, thời điểm châu lục này trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 500 năm.

Bản đồ do Đài quan sát Hạn hán châu Âu công bố cho thấy đất đai ở phần lớn nước Pháp và Anh đang thiếu độ ẩm. Nhiều vùng đất ở Ireland được thể hiện bằng sắc đỏ, thể hiện mối đe dọa với tăng trưởng của cây trồng.

“Với đợt hạn hán mùa đông hiện nay, nếu không có đủ mưa trong những tuần tới, châu Âu có nguy cơ cao mất mùa, đồng thời sản xuất năng lượng, vận tải đường sông và hệ sinh thái cũng bị tác động”, Andrea Toreti, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chung của Ủy ban châu Âu, nói.

Chính phủ các nước châu Âu đang áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm nước. Ý cảnh báo có thể sẽ áp dụng phân phối nước theo hạn mức, trong lúc tìm cách bảo vệ ngành sản xuất lương thực.

Theo nhóm môi trường Legambiente, lượng tuyết rơi xuống dãy Alps mùa đông năm nay chỉ bằng một nửa bình thường, trong khi sông Po, con sông dài nhất Ý, có lượng nước thấp hơn 60% so với bình thường vào thời điểm này trong năm.

Ở Tây Ban Nha, nơi mực nước trong các hồ chứa chỉ bằng 50% sức chứa trung bình, nông dân đang chật vật duy trì sản xuất do nguồn nước dành cho tưới tiêu bị hạn chế. Chính quyền vùng Catalonia đã cắt giảm 40% lượng nước dành cho nông nghiệp.

Tại Pháp, nơi đang trải qua mùa đông khô hạn nhất từ năm 1959, 5 bộ ngành đã hạn chế nước cho hai lĩnh vực nông nghiệp và sinh hoạt. Người dân bị cấm tưới vườn, rửa xe, bơm nước cho bể bơi sau 32 ngày trời liên tục không mưa.

Năm ngoái, Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên Hợp Quốc cảnh báo châu Âu đã thất bại trong việc lên kịch bản dự đoán tác động của biến đổi khí hậu.