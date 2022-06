Hàng chục ngàn người Mỹ biểu tình yêu cầu chính quyền có biện pháp kiểm soát súng đạn

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ bảy ngày 11 tháng 6, có hàng chục cuộc biểu tình với hàng chục ngàn người tham dự ở nhiều thành phố ở Hoa Kỳ.

Những người biểu tình đã đòi hỏi chính quyền phải có những biện pháp kiểm soát súng đạn.

tại khu thương xá National ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cũng có hàng chục ngàn người tham dự cuộc biểu tình ở đây.

Hàng loạt những cuộc thảm sát giết người đã diễn ra trong những ngày qua ở Texas, Buffalo, New York.. Thảm thương nhất là cuộc thảm sát diễn ra ở một trường tiểu học ở thành phố Uvalde, tiểu bang Texas, và đã khiến 19 học sinh và hai cô giáo bị bắn chết.

Những người biểu tình, chán ngấy với hàng loạt những vụ giết người bằng súng diễn ra hàng ngày, đã đòi chính quyền liên bang phải có biện pháp.

Trong cuộc biểu tình ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, bà Muriel Bowser, thị trưởng khu vực District of Columbia đã tuyên bố ” đã quá đủ!Tôi nói với tư cách là một thị trưởng, một người mẹ, và tôi nói cho hàng triệu người Mỹ và các thị trưởng Hoa Kỳ, yêu cầu Quốc hội thực hiện công việc của mình. Và nhiệm vụ của quốc hội là bảo vệ chúng ta, bảo vệ con cái chúng ta khỏi bạo lực súng đạn”

Dự luật kiểm soát súng đạn của tổng thống Biden đã được hạ viện Mỹ thông qua, nhưng vẫn còn gặp những trở ngại ở thượng viện.

Theo những ước lượng thì cuộc biểu tình Diễn Hành bảo vệ sự sống (March for Our Lives) đã diễn ra ở trên 300 địa điễm khác nhau ở Hoa Kỳ , và số người tham dự cuộc diễn hành ở đài kỷ niệm Washington, thủ đô Hoa Thịnh Đốn lên đến khoảng 30 ngàn người