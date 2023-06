Hàng chục ngàn tín hữu Công Giáo đến viếng xác một nữ tu, người đã chết 4 năm mà xác vẫn chưa bị phân rã.

Gower, Missouri: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 29 tháng 5, thì hàng ngày có hàng ngàn khách hành hương, đến tu viện của dòng Biển Đức Maria, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ ( the Benedictines of Mary, Queens of Apostles) tại thị trấn Gower, tiểu bang Missouri, để chứng kiến một chuyện lạ xảy ra mà theo nhận xét của nhiều người thì đây là một phép lạ.

Thị trấn Gower cách thành phố Kansas City khoảng 38 dặm về hướng bắc.

Những khách hành hương đã đến tu viện Nữ vương này để có thể thấy tận mắt thi thể còn nguyên vẹn của một bà bề trên của dòng Biển Đức Maria,đã chết cách đây 4 năm, nhưng khi cải táng, thì thi thể của vị nữ tu này vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết của những phân rã.

Bà bề trên Wilhelmina Lancaster là người sáng lập dòng Biển Đức Maria, qua đời năm 2019 ở tuổi 95.

Mới đây ngôi mộ của bà bề trên Lancaster được cải táng sang một chỗ khác, vì một công trình xây cất đang tiến hành.

Khi đào xác bà bề trên lên, mọi người đều nghĩ là chỉ còn xương và thân xác bị phân hủy, vì bà được chôn trong một quan tài bằng gỗ và không có những chất hóa học tẩm liệm.

Không phải thế vì xác của bà bề trên Lancater vẫn còn nguyên vẹn.

Nhiều người xem đây là một phép lạ và bà bề trên đã hiển thánh?

Hiện nay hàng ngày có trên 1 ngàn khách hành hương đến tu viện, và theo những nhận xét của các cơ quan truyền thông, thì con số người đến hành hương sẽ còn gia tăng cao hơn nữa, sau khi những tin tức về bà bề trên Lancaster được phổ biến rộng rãi.

Các giới chức thẩm quyền của tòa thánh Vatican cho biết là họ sẽ mở những cuộc điều tra, vì đó là những dấu hiệu bà bề trên Lancaster là một vị thánh?

Theo những tiên đoán thì trong 3 ngày cuối tuần của ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong ở Hoa Kỳ, sẽ có trên 20 ngàn khách hành hương sẽ đến tu viện Biển Đứvc Maria này?

Bắt đầu từ ngày 29 tháng 5, các giới chức thẩm quyền của tu viện sẽ bỏ xác của bà bề trên vào một lồng kính, và như thế khách hành hương chỉ có thể xem mặt, chứ không có thể sờ vào thân xác của bà bề trên này như những ngày trước đó.