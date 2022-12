Hàng hàng lớp lớp người Việt về ăn tết Quý Mão

Saigon: Theo tin của báo VNExpress phổ biến trong ngày thứ hai 19 tháng 12, thì trong những ngày qua, trung bình có khoảng 130 ngàn du khách đến phi trường Tân Sơn Nhất mỗi ngày.

Số người về Việt Nam ăn tết Quý Mão đã gia tăng 20 phần trăm, so với số người về Việt Nam trước khi có đại dịch covid.

Theo những ước tính của các giới chức của phi trường Tân Sơn Nhất, thì số người về Việt Nam dự trù sẽ đông nhất vào những ngày sau Tết và ngày 29 tháng giêng hay ngày mồng 8 tháng giêng Âm Lịch, số du khách đế phi trường Tân Sơn Nhất có thể lên đến 144 ngàn người 1 ngày.

Các viên chức lãnh đạo của phi trường Tân Sơn Nhất cũng tiên đoán là tổng số người đến phi trường Tân Sơn Nhất vào dịp Tết Quý Mão này sẽ lên đến 3.8 triệu người trên 27 ngàn chuyến bay đến phi trường này.

Theo những tin tức loan báo thì các giới chức của phi trường Tân Sơn Nhất cho hủy bỏ một số những kiểm soát an ninh, để làm giảm sự chờ đợi của các du khách ,trong các chuyến bay đến phi trường.

Trung bình 1 ngày hiện nay có trên 820 phi cơ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất.

Theo những ước tính thì trong năm nay 2022, có khoảng 34 triệu hành khách đến phi trường Tân Sơn Nhất.

Cũng theo những tin tức loan báo trong cộng đồng người Việt ở Canada thì một trong những lý do khiến số người Việt về thăm nhà gia tăng trong năm nay là vì giá hàng hóa, thực phẩm ở Việt Nam trong tết năm nay rẻ hơn những năm trước, vì các du khách Trung Quốc đã không qua Việt Nam ào ạt, vì những phong tỏa đang diễn ra ở xứ này.