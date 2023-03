Hàng hàng lớp lớp những y tá Phi Luật Tân di dân qua Canada

Manila, Phi Luật Tân: Theo tin của đài CBC phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 3, thì đã có hàng ngàn những y tá xứ Phi Luật Tân, di dân qua Canada để tìm những công việc tốt, có trả lương hậu hĩnh hơn là ở Phi.

Bà Rhea Patulay, một cư dân ở thành phố Manila, Phi Luật Tân đã thấy sự thiếu hụt y tá ở bệnh viện thành phố, khi bà đến thăm ông Rico, ông chồng của bà bị tai nạn xe hơi và phải vào bệnh viện.

Theo bà Patulay thì hầu như không thấy có các y tá chăm sóc cho các bệnh nhân, trong khi các bác sĩ thì thỉnh thoảng mới thấy một người qua lại.

Bà Patula cũng cho biết là một số đông những nhân viên y tế, là những sinh viên y tá chưa ra trường.

Từ thời trước đại dịch, có một số đông những người Phi đã học y tá với mục đích đi làm ở nước ngoài, để kiếm tiền gửi về cho gia đình.

Trong thời đại dịch và hậu đại dịch thì tình trạng thiếu y tá ở nước Phi ngày một trầm trọng.

Theo các thống kê thì có đến 40 phần trăm những y tá ở Phi đã di dân ra nước ngoài hoặc về hưu.

Theo bác sĩ Maria Rosario Vergeire của bộ y tế nước Phi, thì xứ này hiện thiếu đến 350 ngàn y tá.

Bác sĩ Vergerie cũng nói là một số lớn y tá xứ Phi đã qua các quốc gia tây phương làm việc, vì họ được trả lương cao hơn lương y tá ở Phi Luật Tân.

Bà bác sĩ này muốn các quốc gia tây phương gồm cả Canada phải nghĩ đến sự an toàn của hệ thống săn sóc sức khỏe của nước Phi, khi gửi nhân viên qua xứ này tuyển mộ thêm y tá.

Trong tháng hai năm nay 2023, các đoàn tuyễn mộ y tá của các tỉnh bang Manitoba và New Brunswick, Canada, đã qua Phi để tuyển thêm y tá.

Riêng đoàn tuyển mộ của tỉnh bang Manitoba đã thâu nhận 190 y tá có bằng đại học ( registered nurse), 160 các phụ y tá trong kỳ tuyển lựa này.

Trong khi đoàn tuyển mộ của tỉnh bang New Brunswick phỏng vấn 500 ứng viên y tá, và dự trù thâu nhận 241 người trong số 500 ứng viên này.

Không chỉ có Canada mà còn các đoàn tuyển mộ y tá từ nhiều quốc gia khác trên thế giới, cũng đã đến Phi Luật Tân để tuyển y tá.

Theo các thống kê thì tuy Canada nỗ lực mướn thêm các y tá nước ngoài, nhưng số thiếu hụt y tá trong năm nay 2023 dự trù lên đến trên 100 ngàn người.

Bà Lawrence Vergara, một y tá ở Phi nói là bà ta muốn xin việc ở Canada, hay Úc Đại Lợi hay Tân Tây Lan, vì muốn đem toàn bộ gia đình qua một trong 3 quốc gia này, để con cũa bà có những cơ hội tiến thân trong tương lai.