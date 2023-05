Hàng loạt các cửa tiệm của các đại công ty bị đóng cửa ở các thành phố lớn Hoa Kỳ

New York: Theo bản tin của đài CNN phổ biến trong ngày thứ bảy 13 tháng 5, thì hàng loạt các đại thương xá, các cơ sở thương mại.. đã lần lượt cho đóng cửa các cửa tiệm ở các thành phố lớn ở Hoa Kỳ.

Những công ty cho đóng cửa các cửa tiệm ở các trung tâm thành phố, như là Walmart, Nordstrom, Whole Foods, Starbucks, CVS…

Với hàng loạt các cửa tiệm bị đóng cửa, tương lai của các hệ thống tiệm bán lẻ ở các trung tâm thành phố sẽ ra sao?

Trong khi đó, các cửa tiệm bán lẻ, các tiệm bán đồ ăn nhanh ở các vùng ngoại ô lại ngày một phát triển.

Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì có nhiều lý do khiến các công ty cho đóng cửa dần dần các cửa tiệm ở trung tâm các thành phố lớn:

-Các nhà chính trị của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều nhận là nạn trộm cướp lộng hành ở các trung tâm thành phố, có những toán ăn cướp kéo nhau đi hàng chục người, đã khiến các nhân viên an ninh của các cửa tiệm trong thành phố, bất lực không ngăn cản nổi.

Các cửa tiệm làm ăn thua lỗ, nên cuối cùng phải đóng cửa.

-Sau 3 năm có đại dịch covid, tình hình tạm yên ổn, nhưng số người làm việc tại gia vẫn còn đông.

Nhiều công ty còn cho một số nhân viên làm việc tại gia nhiều ngày trong tuần, khiến cho số khách hàng của các cửa tiệm ở các trung tâm thành phố sút giảm.

-Giá mướn các cơ sở thương mại ở các trung tâm thành phố gia tăng cao sau thời đại dịch, khiến cho các công ty không kham nổi, phải cho đóng cửa các cửa tiệm và di chuyển ra ngoại ô thành phố.

-Người ta quen việc mua hàng trên mạng internet trong thời đại dịch covid, và tiếp tục mua sắm trên mạng, không cần đi mua trực tiếp, nhất là với những gia đình trẻ, mà đối với họ, thì ” thì giờ quan trọng hơn tiền bạc”.

Những cửa tiệm như tiệm bách hóa Walmart cũng tìm cách phát triển hệ thống bán hàng qua mạng, vừa thu hút thêm khách hàng và vừa không phải lo nạn trộm cướp.