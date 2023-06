Hàng loạt các trẻ em ở Hoa Kỳ chết ngộp trên xe, vì bị cha mẹ bỏ quên

Palm Bay, Florida: Theo những tin tức vừa loan báo, thì trong ngày chúa nhật 28 tháng 5 vừa qua, một em bé gái 11 tháng tuổi, vừa bị chết trên xe, trong khi bố mẹ của em bận đi nhà thờ, tại thành phố Palm Bay, tiểu bang Florida.

Sở cảnh sát thành phố Palm Bay được tin báo là có một hài nhi bất tỉnh trên một chiếc xe vào lúc 1 giờ trưa hôm chúa nhật.

Khi nhân viên cấp cứu đến nơi đã cấp tốc đưa em bé đến bệnh viện Palm Bay community nhưng hài nhi này đã chết.

Theo phát ngôn viên của sở cảnh sát, thì em bé này đã bị để quên trên xe, trong khi bố mẹ vào dự lễ nhà thờ mà buổi lễ kéo dài trên 3 tiếng đồng hồ.

Nhiệt độ ở thành phố Palm Bay trong buổi trưa ngày chúa nhật lên đến 30 độ C, và nhiệt độ bên trong xe còn nóng hơn nhiều. Theo cơ quan đặc trách về an toàn xa lộ Hoa Kỳ, thì nếu nhiệt độ bên ngoài trời là 20 độ C, thì nhiệt độ bên trong một chiếc xe đóng kín cửa, lên đến 46 độ C.

Theo ông Mario Augello, cảnh sát trưởng thành phố Palm Bay thì đây là một tai nạn đáng tiếc xảy ra và chúng tôi xin gửi lời chia buồn và lời cầu nguyện đến gia đình em bé này.

Tên của em bé gái cũng như bố mẹ em đã không được tiết lộ.

Mùa hè chưa về, nhưng cái nóng đã tới và hàng loạt những trẻ em Mỹ đã chết ngạt trên xe vì nhiều lý do.

Một em trai 4 tuổi chết ngạt trên xe ở thành phố Houston, tiểu bang Texas trong hôm thứ sáu ngày 26 tháng 5. Nhiệt độ ở thành phố Houston trong ngày thứ sáu lên đến 27 độ C.

Vào ngày 24 tháng 5, một em bé 1 tuổi cũng chết ngạt trên xe , đậu bên ngoài bệnh viện Good Samaritan ở thị trấn Puyallup, tiểu bang Washington, trong khi người mẹ nuôi của em, bận làm việc trong bệnh viện với ca làm kéo dài 9 tiếng đồng hồ.

Các giới chức an ninh đã khuyến cáo là không nên để trẻ em và súc vật một mình trên xe, trong những ngày trời nóng.