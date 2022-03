Hàng loạt cán bộ Học viện Quân y bị bắt

LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN KIT XÉT NGHIỆM

Ngày 8/3, Thượng tá Hồ Anh Sơn (Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu kit test Covid-19) bị bắt để điều tra tội Tham ô và tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệu (Trưởng phòng Trang bị, Vật tư) bị bắt về tội Vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; trung tướng Đỗ Quyết, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự; thượng tá Sơn, đại tá Hiệu và lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc Học viện cùng chịu trách nhiệm khi nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 và khi mua vật tư, kít xét nghiệm từ Công ty Việt Á.

Có cả thảy 21 người đã bị khởi tố và kê biên, thu hồi tài sản trị giá 1.600 tỷ.

Cuối tháng 12/2021, vài ngày sau khi Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á) bị bắt, thượng tá Sơn trả lời phỏng vấn báo chí cho hay Công ty Việt Á tham gia cùng nhóm nghiên cứu kit test Covid-19 của Học viện từ những ngày đầu bởi tính cấp bách. Việc chuyển giao gần như đồng thời giữa nhóm nghiên cứu và đơn vị sản xuất là Việt Á để kịp sản xuất kit phục vụ phòng chống dịch. Việt Á được lựa chọn cùng nghiên cứu phát triển sản phẩm, bởi đơn vị này có năng lực sản xuất kit test.

Thời điểm đó, ông Sơn từng khẳng định: “Bộ sinh phẩm xét nghiệm nCoV của Việt Nam có độ chính xác cao, là kết quả, kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của các nhà khoa học. Sai phạm của Việt Á không liên quan nghiên cứu kit xét nghiệm”.

Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập năm 2007. Tháng 4/2020, Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit test Covid-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Trước đó, ngày 17/12/2021, Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt đã nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 lên khoảng 45%, chi “hoa hồng” gần 800 tỷ đồng.

Khi chào hàng sản phẩm “hàng Việt Nam”, Phan Quốc Việt từng nói chi phí sản xuất bộ kit đã được tài trợ nên giá 400.000-600.000 đồng mỗi bộ. Một năm sau, nhiều doanh nghiệp, người dân phản ánh về việc loạn giá kit và chi phí xét nghiệm. Việt Á, một trong các đơn vị sản xuất kit trong nước, bị nghi ngờ “thổi giá”.

Sau khi vụ án bị khởi tố, nhiều lãnh đạo CDC (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) bị điều tra. Tới nay, hơn 20 người đã bị khởi tố về các tội: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa và Nhận hối lộ, thu hồi hơn 1.600 tỷ đồng.

Ngày 17/12/2021, những người đầu tiên của vụ án Việt Á bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là Tổng giám đốc Phan Quốc Việt cùng ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhu cầu thiết bị dành cho việc chống dịch tăng cao, Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến đã thỏa thuận với nhau là Công ty Việt Á sẽ cung cấp sinh phẩm, bộ kit và hóa chất xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương dùng trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng và quyết toán tiền theo ngân sách của tỉnh phân bổ cho CDC Hải Dương chống dịch.

Đồng thời, cả hai còn thỏa thuận về việc Công ty Việt Á sẽ chi tiền “lại quả” cho Phạm Duy Tuyến.

Từ tháng 2.2021 đến tháng 11.2021, CDC Hải Dương đã ký kết và trả cho Công ty Việt Á 5 hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị y tế với tổng số tiền hơn 151 tỉ đồng. Sau đó Công ty Việt Á đã lại quả cho ông Phạm Duy Tuyến gần 30 tỉ đồng.

Để có tiền trích hoa hồng cho Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Việt đã nâng khống giá sản phẩm của Công ty Việt Á.

Giá kit xét nghiệm Covid-19 bị nâng lên khoảng 45% và chi “hoa hồng” lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng. Riêng Việt Á thu lợi trên 500 tỷ đồng.

Vụ án được mở rộng, khởi tố thêm ông Nguyễn Nam Liên (Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế), Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế), Trịnh Thanh Hùng (Vụ phó Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ) về tội lạm quyền trong công vụ.

Ông Nguyễn Văn Định (Giám đốc CDC Nghệ An), Nguyễn Thành Danh (Giám đốc CDC Bình Dương) cùng một số người bị khởi tố với cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

NHẬN TIỀN CHUNG CHI, “CHẠY TỘI” CHO TỘI PHẠM MA TÚY

Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú tổ chức tuần tra, tạm giữ người liên quan đến ma túy rồi sau đó cho họ liên hệ với người nhà mang tiền đến “giải cứu”.

13 người nguyên là nhân sự chủ chốt của Ban chỉ huy công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú bị truy tố về tội lạm quyền trong công vụ

Trong số này có Trưởng Công an phường, nguyên Thiếu tá Phạm Thanh Tuấn, hai người từng là Phó trưởng Công an phường là Trung tá Lê Văn Quý phụ trách Tổ cảnh sát khu vực và Trung tá Lê Văn Hòa phụ trách Tổ phòng chống tội phạm. 10 người còn lại là đều là cảnh sát khu vực của Công an phường.

Từ tháng 4/2018 đến lúc bị phát giác vào tháng 4/2020, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hòa ngầm tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn phường, nếu phát hiện những người liên quan đến tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy thì tạm giữ người, tang vật và ghi lời khai.

Cụ thể, khi bắt được những kẻ phạm pháp về trụ sở thì không xử phạt, ‘tổ công tác’ sẽ hỏi về hoàn cảnh gia đình của người bị tạm giữ, gợi ý, sau đó cho gọi điện thoại liên lạc với gia đình, nhờ người thân mang tiền đến nộp để được thả về. Tùy vào hoàn cảnh mà số tiền được đề nghị nhiều hay ít.

Những người này không lập hồ sơ giải quyết. Hoặc có trường hợp bị tạm giữ vì tàng trữ, mua bán ma túy nhưng công an phường lập hồ sơ thay đổi tính chất vụ việc để chỉ xử về mặt hành chính.

Các công an này đã hoạt động liên tiếp như thế từ năm 2018 đến tháng 4.2020 tại trụ sở Công an P.Phú Thọ Hòa, trong các ca trực do Phạm Thanh Tuấn, Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý trực tiếp chỉ huy. Có những trường hợp câu lưu người phạm tội ma túy tại trụ sở công an phường nhiều ngày liên tiếp để đợi lấy tiền,

Hoạt động phạm pháp này xảy ra tại trụ sở Công an phường Phú Thọ Hoà trong thời gian dài, chỉ bị phát giác khi có một người đứng đơn tố cáo và Công an TP vào cuộc.

Cơ quan điều tra đã truy tìm và ghi lời khai được 30 người, trong đó có 29 người thừa nhận bị Công an P.Phú Thọ Hòa bắt vì có liên quan đến ma túy, họ cũng thừa nhận bản thân hoặc gia đình đã đưa tiền cho cán bộ tại trụ sở công an phường để không bị xử lý.

Có khoảng 51 người chung tiền cho cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà để không bị xử và việc chung tiền diễn ra ngay tại trụ sở của công an phường trong một thời gian dài.

NGÃ NGỬA VỚI KHU HUẤN LUYỆN BƠI 5 TỈ ĐỒNG Ở BIỂN LÝ SƠN

Dự án khu huấn luyện bơi ở Lý Sơn được Bí thư kiêm Chủ tịch huyện lúc đó là ông Nguyễn Quốc Việt ký duyệt, mục đích là làm khu huấn luyện quân sự, huấn luyện bơi lội để cứu nạn cứu hộ, cho người dân và du khách tắm biển. Dự án này xây kè bao quanh, tạo thành một khu nước có độ êm, giảm sóng gió khi thời tiết bất lợi.

Công trình rộng 2.100 m2 (60 m x 35 m), nằm ở bờ biển thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn lấy 6,8 tỉ đồng từ ngân sách huyện, do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn chủ trì. Tháng 8-2021, dự án bắt đầu. Đến cuối tháng 12-2021, đưa vào sử dụng.

Hiện hồ bơi đã được gắn biển hoàn thành công trình, nhưng toàn bộ khu được bao bọc bằng những khối bêtông chắn sóng được làm khá sơ sài, nham nhở cát, đá… “Khoanh vùng một phần bờ biển bằng những khối bêtông như vậy mà tốn tới 5 tỉ đồng, theo tôi là quá lớn, không thực tế”, ông Phạm Văn Tấn – ngụ An Hải, Lý Sơn – nói.

Ông Trần Văn Mẫn – ngụ xã An Hải – cho biết trước khi khu huấn luyện bơi Lý Sơn được xây dựng, chỗ này thuộc nơi ít sóng, thường đông dân chúng, du khách đến tắm biển. «Nếu mục đích là làm khu huấn luyện bơi cho binh sĩ thì tại sao phải làm kè chắn sóng? Lẽ nào có kè chắn sóng thì mới làm khu huấn luyện bơi cho các binh sĩ được? Tôi chưa thấy nơi nào có hồ bơi ở bãi biển lạ như vậy» – ông Mẫn nhận xét.

Theo chuyên gia xây dựng, công trình chủ yếu dùng những khối bê-tông đúc sẵn xếp 2 tầng chồng lên vây quanh bờ biển làm hồ bơi, không giải tỏa mặt bằng, không đền bù tái định cư, không xây dựng kiên cố… mà giá lên đến 6,8 tỉ đồng thì quá lớn, không hợp lý. “Mỗi khối bê-tông Tetrabod (tổng cộng khoảng 1.300 khối nặng 3 tấn/khối) thả xuống làm đê chắn sóng có chi phí nhiều triệu đồng. Giá này cao hơn nhiều so với thực tế” – ông Nguyễn Văn Cảnh, một kỹ sư xây dựng, cho biết.

Tuy nhiên, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch huyện Lý Sơn, cho biết từ khi Khu huấn luyện bơi đưa vào sử dụng đã thu hút khá đông người dân, du khách đến tắm biển. “Thủ tục xây dựng Khu huấn luyện đều được đảm bảo theo quy định, được Ban thường vụ huyện thông qua”, bà Hương nói.

Bà Hương cũng xác nhận Khu huấn luyện bơi có tổng chi phí lên đến 6,8 tỉ đồng (không phải 5 tỉ đồng như lúc đầu bà đưa tin).

Theo bà Hương, nguyên nhân chênh lệch số liệu là do nguồn tiền được phân bố 2 lần. “Lúc đầu 5 tỉ, sau đó thêm lên 6,8 tỉ đồng. Hiện công trình chưa được nghiệm thu. Khi nào nghiệm thu, chúng tôi sẽ kiểm tra tổng thể “ – bà Hương cho biết.

Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Lý Sơn khi đó đã đưa tin cho báo chí mức đầu tư chỉ hơn 5 tỉ đồng. Sau khi đối chiếu các tài liệu do phóng viên báo đưa ra, đến nay, lãnh đạo huyện Lý Sơn mới xác nhận lại công trình có tổng mức đầu tư 6,8 tỉ đồng. Vậy thực tế đầu tư bao nhiêu?

Một người dân địa phương nhận xét: “Khoanh một xíu rồi cắm cái biển mà mức tiền vậy theo tôi là quá lớn, không thực tế”.

Bỏ túi nhiều quá. Tuy không giúp nhiều người biết bơi nhưng có thể vài cá nhân sẽ sắm thêm… biệt thự. Ngay cả đầu tư một nhà xưởng sản xuất với mái che, nền, công trình phụ…. cũng không thể có chi phí như mấy cục bê tông này được. Một người dân đưa ý kiến: Cái này ở quê tôi người ta gọi là Đìa cá là nơi cho cá vào trú ẩn. Đi từ Bắc vào Nam tôi chưa thấy ở đâu người ta lại lấy tiền thuế của dân đi xây hồ bơi ngoài biển cả…!