Hàng loạt những người Mỹ đã chủng ngừa covid, bị nhiễm và chết gia tăng trong những ngày qua.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 29 tháng 4, bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế cho tòa Bạch Ốc và giám đốc viện bệnh dị ứng và truyền nhiễm Hoa Kỳ (NIAI) đã nói là trận đại dịch covid ở Hoa Kỳ đã chấm dứt và trở thành bệnh dịch hàng năm .

Số người Mỹ nhiễm covid phải nằm bệnh viện hay qua đời trong những ngày qua không nhiều như nhửng tháng trước, nhưng vẫn là con số đáng kể nếu so sánh với số người nhiễm và chết vì cúm hàng năm.

Kết quả của những công bố mới đây cho thấy là số người đã chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi và chết vì con vi rút này đã tăng.

Theo báo Washington Post thì với sự hiệu nghiệm của các loại thuốc chủng ngừa giảm dần theo thời gian, số người đã chủng ngừa, bị nhiễm lại covid và bị chết gia tăng.

Theo những thống kê thì trong tháng giêng và tháng hai năm nay 2022, số người Mỹ đã chủng ngừa covid hoàn toàn và chết vì covid, chiếm 42 phần trăm tổng số những người Mỹ chết vì covid trong 2 tháng đó, so với tỷ lệ những người chủng ngừa chết vì covid chỉ chiếm 23 phần trăm trong tháng 9 năm ngoái 2021.

Những người đã chủng ngừa mũi bổ sung, mũi thứ 3, thì nguy cơ bị chết vì covid giảm nhiều so với những người chỉ chủng ngừa covid có 2 mũi.

Tóm lại chủng ngừa covid là một điều cần để ngăn ngừa sự lây nhiễm, nhưng người ta có thể sẽ phải chủng ngừa hàng năm như chủng ngừa bệnh cúm, để duy trì hệ thống miễn nhiễm hoạt động mạnh mẽ ngăn cản được những lây truyền?

Theo báo Washington Post thì trong hai tháng giêng và tháng hai vừa qua, 3 phần tư những người lớn tuổi ở hai tiểu bang California và Mississippi chết vì covid là những người chưa chủng ngừa covid mũi bổ sung.

Theo bác sĩ Erica Pan, bác sĩ chuyên khoa về bệnh dịch của tiểu bang California thì chủng ngừa vẫn là cách hữu hiệu nhất ngăn ngừa covid, đã giúp ngăn ngừa tử vong lên đến 85 phần trăm.