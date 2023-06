Hàng loạt những nhân viên cao kỹ , bỏ thành phố San Francisco, sang định cư ỡ Anh Quốc

London, Anh: Theo những tin tức được báo Daily Mail ở Luân Đôn, loan báo hôm thứ ba ngày 30 tháng 5 thì trong năm qua 2022, trên một nửa số nhà đắt tiền bán được ở thành phố Luân Đôn, Anh Quốc là những người Mỹ, và phần lớn những người này là những nhân viên cổ trắng làm việc ở những vùng thung lũng điện tử ở tiểu bang California, và nhất là những nhân viên cao cấp làm việc ở các công ty cao kỹ ở thành phố SanFrancisco.

Những lý do cho sự di dân này là vì từ thời có đại dịch covid, các công ty thương mại nhất là các công ty cao kỹ, đã cho nhân viên làm việc tại gia.

Như thế một người có thể ở Âu Châu mà vẫn có thể làm việc cho một công ty ở Hoa Kỳ.

Thêm nữa, những năm gần đây số người không nhà, chiếm cứ lề đường, ven xa lộ, cắm lều cư ngụ ngày một đông.

Cũng vì giá nhà ở thành phố San Francisco quá cao, trong khi giá mướn nhà cũng ngày một tăng, cho nên có nhiều người ở tầng lớp trung lưu, có công ăn việc làm, nhưng không có đủ tiền mướn nhà ở thành phố San Francisco, đã mua những căn nhà di động, đậu dọc theo những lề đường dẫn vào thành phố.

Cũng có nhiều người không nhà, cắm lều cư ngụ ngay trước cửa các biệt thự của những người giàu có.

Tình trạng hút sách ma túy diễn ra công khai, rác vương vãi hai bên đường, trong khi những bạo hành cướp bóc diễn ra thường xuyên.

Nhiều công ty thương mại như công ty bách hóa Wal Mart đã phải đóng cửa chi nhánh trong thành phố San Francisco vì lỗ lã khẩm bởi nạn ăn cướp hội đồng công khai.

Các công ty cao kỹ Hoa Kỳ như Google, Amazon, Microsoft.. đã thiết lập những chi nhánh ở nước Anh, cho nên sẽ dễ dàng cho những nhân viên làm việc cho các công ty này, muốn chuyển sang làm việc ở thành phố Luân Đôn.

Giá nhà ở Luân Đôn rẻ hơn ở San Francisco cũng như tiền dollar Mỹ cao hơn đồng Bảng Anh, thuế má rẻ hơn so với Hoa Kỳ, và an ninh bảo đảm hơn, đã khiến hàng loạt những nhân viên cao cấp của các công ty cao kỹ bán nhà ở thành phố San Francisco và di chuyển sang Luân Đôn.