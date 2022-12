Hàng ngàn giáo dân quận Cam tham dự lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Garden Grove, California: Trong sáng hôm thứ bảy ngày 26 tháng 11, hàng ngàn giáo dân gốc Việt đã đến tham dự thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Thánh lễ được cử hành tại đài đức Mẹ La Vang, trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, ở thành phố Garden Grove.

Thánh lễ do đức giám mục phụ tá địa phận Orange, Nguyễn Thái Thành chủ tế và các linh mục

đồng tế.

Theo tin của báo Người Việt thì có nhiều tu sĩ nam nữ, những maseour và nhiều giáo dân từ 16 cộng đoàn giáo dân ở Hoa Kỳ về tham dự thánh lễ.

Tưởng cũng nên nói thêm là vào năm 1988, cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã phong thánh cho 117 các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trước khi cử hành thánh lễ, Giám Mục Nguyễn Thái Thành nói: “Máu đào tử đạo minh chứng đức tin. Mừng lễ kính Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam hôm nay, chúng ta dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa đã cho chúng ta những tấm gương anh dũng hào kiệt của các Thánh Tử Đạo là cha ông tổ tiên của chúng ta. Đổ máu đào để chứng minh cho niềm tin, đây là một gia tài đức tin to lớn đồ sộ mà chúng ta nhận lãnh được nơi máu đào của các Ngài. Chúng ta cảm tạ, xin các Ngài cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta có được sự can đảm để sống tinh thần các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để làm chứng đức tin cho con cháu và thế hệ mai sau.”