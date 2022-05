London:Theo tin của đài CNN phổ biến hôm thứ tư ngày 18 tháng 5, thì có hàng ngàn tiệm bán Fish and Chip ở nước Anh có thể phải đóng cửa trong những ngày sắp tới: khoảng một phần 3 của con số 10 ngàn tiệm bán Fish and Chip sẽ bị đóng cửa.

Một trong những lý do chính của việc chủ nhân các tiệm bán đồ ăn nhanh này phải đóng cửa, vì nước Anh hiện thiếu những nguyên liệu chế biến những món cá ăn với khoai chiên.

Hai nguyên liệu cần thiết cho món Fish and Chip là cá thu ( cod) và dầu chiên.

Nguyên liệu thiếu hụt vì cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Theo ông Andrew Crook, chủ tịch của hiệp hội chủ nhân các tiệm bán Fish and Chip ở Anh quốc thì tình trạng khủng hoảng này sẽ còn ngày một trầm trọng hơn.

Theo ông Crook thì 40 phần trăm số lượng cá thu dùng trong các cửa tiệm Fish and Chip đến từ Nga, trong khi 50 phần trăm số dầu sunflower dùng để chiên cá và khoai tây đến từ Ukraine.

Ông chủ tịch Crook cũng cho biết là mọi thứ nguyên liệu đều tăng giá như giá dầu sunflower đã gia tăng 83 phần trăm trong tháng 3.

Món Fish and Chip là món ăn phổ thông nhất ở Anh.